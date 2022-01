iPhone SE 3 de 2022 : premières photos de maquettes 3D

Grâce à leur collaboration avec David de @xleaks7, CoverPigtou a partagé des images et une courte vidéo des prochains téléphones factices imprimés en 3D de l’Apple iPhone SE 3 prévu pour 2022.

Comme vous pouvez le voir sur les images qui ont fuité, le design général reste à peu près le même que celui de son prédécesseur, l’iPhone SE de 2020. Nous retrouvons un appareil photo à objectif unique et un flash à l’arrière. Étonnamment, le logo Apple est déplacé vers le haut sur la façade arrière de l’iPhone SE 3, alors qu’il était placé exactement au milieu sur le précédent modèle. Nous ignorons actuellement la raison pour laquelle l’emplacement du logo a été modifié.

Quant aux côtés, l’iPhone SE 3 reste exactement le même que le modèle 2020 avec le bouton d’alimentation et la fente pour la carte SIM sur le côté droit, les boutons de volume sur le côté gauche, les grilles des haut-parleurs et le port Lightning en bas. Avec des dimensions de 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (8,2 mm avec la bosse de l’appareil photo), l’iPhone SE 3 de 2022 reste assez compact.

D’autres rumeurs suggèrent que l’avant sera exactement le même que l’iPhone SE 2020, avec des bords supérieurs et inférieurs massifs, et un bouton Touch ID. Cependant, cette maquette n’a pas de bouton Touch ID alors qu’elles viennent généralement avec tous les boutons en place. Nous ne sommes donc pas sûrs de la taille des bords et de l’encoche…

Selon les rumeurs, l’iPhone SE 3 d’Apple devrait sortir quelque part entre mars et avril 2022 avec le nouvel iPad Air. Nous attendons également les prochains iPhone 14, iPhone 14 Mini, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max à l’automne 2022.