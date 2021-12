Le téléchargement illégal baisse fortement en Europe

Entre janvier 2017 et décembre 2020, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a mené une étude de grande ampleur sur les habitudes de la population européenne en matière de consommation de contenus piratés.

Les chiffres dévoilés par l’EUIPO indiquent que le téléchargement illégal est en forte baisse. La consommation de contenus piratés a baissé de 50,4%. En 2017, les internautes téléchargeaient des contenus illégaux 11,7 fois par mois en moyenne. En 2020, ce chiffre est passé à 5,9 fois par mois seulement.

La baisse du téléchargement illégal s’explique par l’offre proposée par les plateformes légales telles que Spotify, Deezer, Netflix, Apple TV+, Disney+, etc. De plus, les tarifs sont devenus de plus en plus abordables. Pour quelques euros par mois, l’utilisateur peut accéder à un catalogue riche en contenus et écouter ses chansons favorites en toute légalité, regarder ses films préférés, les dernières séries télévisées, les mangas et bien plus encore.

« Notre rapport sur le piratage numérique montre que, même s’il reste beaucoup à faire pour résoudre les problèmes de piratage et copyright, en particulier dans un monde où le marché numérique est de plus en plus important, nous semblons être sur la bonne voie », a déclaré Christian Archambeau, directeur exécutif de l’EUIPO.