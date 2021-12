iPhone SE 3 : sortie prévue au premier trimestre 2022 ?

Selon les dernières rumeurs, l’iPhone SE 3 serait disponible début 2022. Pour les analystes, le smartphone serait en phase d’essai de production. Apple pourrait le dévoiler dans quelques mois.

La rumeur provient de nos confrères de MyDriver, un site web chinois. Le média précise que l’iPhone SE 3 serait en phase de production. Si l’information se confirme, la firme de Cupertino pourrait le dévoiler au premier trimestre de l’année prochaine. Pour certains analystes, il serait disponible vers la fin du mois de mars.

Les rumeurs qui circulent sur la toile indiquent que l’iPhone SE 3 devrait conserver le même design. Le modèle embarquerait un bouton d’accueil physique, avec le Touch ID. Il pourrait inclure la puce A15 et des capteurs photo plus performants.

L’iPhone SE est très populaire. Avec son prix abordable, le smartphone rencontre un « grand » succès et se vend très bien. Il est de plus en plus apprécié par les clients qui ont une préférence pour les modèles plus petits et plus compacts. Ainsi, la Pomme a tout intérêt à le renouveler.

Rappelons que la deuxième génération de l’iPhone SE se vend à partir de 350 euros. La troisième génération du smartphone, l’iPhone SE 3, devrait aussi être commercialisée à partir de ce montant.