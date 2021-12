TikTok passe devant Google et devient le site le plus visité en 2021

TikTok ne cesse de gagner en popularité. En 2021, le réseau social a détrôné Google en termes de trafic, devenant ainsi le site le plus visité de l’année. A noter que le réseau social chinois enregistre un milliard d’utilisateurs actifs mensuels.

En 2020, TikTok occupait la septième place du classement de Cloudflare. Le réseau social a grimpé les échelons et occupe aujourd’hui donc la première position.

Cette année, le top 5 des sites les plus visités se compose de TikTok, Google, Facebook, Microsoft et Apple. Amazon occupe la sixième place, suivi par Netflix, YouTube, Twitter et WhatsApp. Instagram, pourtant neuvième l’année dernière, sort du top 10 en 2021.

Dès février dernier, TikTok a commencé à devenir un réseau social incontournable. C’est à partir du 10 août 2021 qu’il a détrôné la firme de Mountain View en termes de trafic.

Le classement est toutefois très surprenant, surtout que Google détient des dizaines d’outils et dérivés (moteur de recherche, Maps, Images, Traduction, Flights, Livres, Actualités, etc.). Le classement réalisé par Cloudflare montre plus simplement la popularité de TikTok. Reste à voir si le réseau social arrivera à garder la tête du podium en 2022. C’est la première fois que l’application chinoise se hisse en haut du palmarès.