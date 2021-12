Cadeaux de Noël des infidèles : Paris, Marseille & Lille sur le podium

Les trois villes françaises les plus “généreuse” sont Paris, Marseille et Lille avec un budget moyen investi par les infidèles respectivement de 560, 525 et 505 euros. Île-de-France (59 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur (55 %) et Hauts-de-France (54 %) sont les régions les plus infidèles.

Le site de rencontres ExtraConjugales.com vient de publier son palmarès des régions les plus infidèles. Sur le podium Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Hauts-de-France avec une propension à la trahison respectivement de 59 %, 55 % et 54 %.

Paris reste la capitale des infidèles. Les trois villes françaises les plus “généreuse” sont Paris, Marseille et Lille avec un budget moyen investi par les infidèles pour le cadeau de Noël à leur amant(e) respectivement de 560, 525 et 505 euros. Dans ces villes, entre 5 et 6 adultes (hommes ou femmes) sur 10 trompent leur partenaire officiel(le).

A contrario, Ajaccio (155 euros de budget moyen investi par les infidèles et 16 % de propension à la trahison), Strasbourg (240 euros et 25 %) et Rouen (370 euros et 37 %) sont les villes françaises les plus “sages” de ce classement.

« Quant aux cadeaux pour leur amant(e) à Noël les Français sont très généreux et — par peur de nouvelles restrictions — ils se précipitent pour faire leurs achats » souligne Alex Fantini, fondateur du portail ExtraConjugales.com, le site de rencontres le plus discrète et le plus sécurisé destiné aux personnes mariées ou en couple.

Nombreux Français ont préféré faire leurs achats à l’avance : alors que Noël approche à grands pas, avec la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 les Français se sont déjà rués sur les magasins pour faire les achats.

Le sondage réalisée par ExtraConjugales.com, révèle que 75 % des infidèles ont déjà acheté un cadeau de Noël pour leur amant(e) et que le budget moyen investi par les infidèles est de 420 euros.

« Les hommes se montrent particulièrement généreux : ils accordent un budget de 540 euros au cadeau pour leur maîtresse tandis que les femmes accordent un budget de 300 euros » ajout Alex Fantini.

Mais particulièrement les femmes sont de plus en plus nombreuses à fréquenter le site ExtraConjugales.com, qui compte aujourd’hui près de 1.200.000 utilisateurs en France : 624.000 femmes et 576.000 hommes.

« Les femmes sont bien plus hardies que leur conjoint et 58 % des maîtresse sont mères » met en exergue Alex Fantini.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 64 % des hommes et 57 % des femmes croient qu’il est possible de tromper son partenaire en l’aimant tout autant.

Selon le sondage réalisé par ExtraConjugales.com — mené du 1er au 12 décembre 2021 auprès d’un échantillon de 1.000 femmes et 1.000 hommes, représentatif de la “population française trompeuse” âgée de 24 à 65 ans — 93 % des hommes infidèles et 87% des femmes infidèles admettent garder le contact avec leur amant(e) pendant la période des fêtes de fin d’année.

Ainsi, ces fêtes sont une période propice aux amours clandestines. En effet, beaucoup du monde en France pense que tout en étant infidèle on peut consolider une union.

« L’infidélité est l’un des secrets de longévité des couples, un moyen d’ouvrir une parenthèse lorsqu’il y a une baisse de désir envers ou de la part du conjoint » remarque Alex Fantini.

Les cadeaux les plus offerts par les infidèles? Sur le podium des cadeaux les plus offerts par les hommes, la lingerie se trouve sur la plus haute marche (27%). À suivre, le deuxième cadeau le plus offert est le bijou (21%)

et enfin c’est le sextoy qui décroche la troisième place (12%).

« Mais parmi les cadeaux les plus offerts par les femmes infidèles à leur amant c’est plutôt le parfum qui remporte le plus de préférences (25%) »>< poursuit>< le fondateur du portail ExtraConjugales.com.

À suivre sur le podium des maîtresses c’est le journée au spa qui décroche la deuxième place (18%) et le cadeau high-tech en troisième position (13%).