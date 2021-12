Insolite : Uber Eats a livré son 1er repas dans l’espace

Uber Eats ne s’arrête pas à la conquête de la Terre. Le 11 décembre à 15h40, le milliardaire Yusaku Maezawa a été missionné par la plateforme américaine pour faire la première livraison dans l’espace.

L’entrepreneur japonais a fait 8 heures et 34 minutes de route pour parcourir les quelque 400 kilomètres séparant la Terre de la station spatiale internationale (ISS) pour livrer une commande contenant des plats japonais en conserve : un maquereau bouilli au miso, un bowl de bœuf cuit dans une sauce sucrée, du poulet mijoté avec des pousses de bambou et du porc braisé…

« Merci de m’avoir donné l’opportunité de m’occuper de la première livraison de repas dans l’espace », a déclaré Yusaku. « Les initiatives et le goût par l’aventure d’Uber Eats sont une source d’inspiration. Je ne cesserai jamais de me lancer des défis, et j’espère que tout le monde continuera à faire de même », a-t-il ajouté.

« Un petit transfert pour Yusaku Maezawa, une livraison de géant pour Uber Eats », a indiqué le patron de la firme américaine, Dara Khosrowshahi, en s’inspirant de la célèbre formule de l’astronaute Neil Armstrong. Il a également ajouté que l’objectif d’Uber est « d’aider les gens à se déplacer où ils veulent et à obtenir ce qu’ils souhaitent ».