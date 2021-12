Plusieurs sites pornographiques menacés de blocage par le CSA

Une menace qui risque d’ébranler nombre d’internautes ! Le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) vient de sommer plusieurs sites pornographiques, dont Pornhub, Tukif, Xhamster, Xvideos et Xnxx, d’empêcher leur accès aux mineurs, sous peine de se voir complètement bloqués en France. Oui oui, complètement bloqués.

« Le régulateur assure, conformément à la loi, sa mission de protection des mineurs. (…) Avec ces décisions, nous en appelons à la responsabilité des opérateurs qui se doivent de mettre en place les dispositifs nécessaires pour empêcher l’accès des mineurs à leurs contenus », a déclaré le CSA à l’AFP. Un blocage est ainsi prévu dans les 15 jours sans réaction des sites.

Carte d’identité demandée ?

« Un mineur, et en particulier un enfant qui se retrouve devant des contenus inadaptés, tels que les contenus pornographiques, peut être durablement, et a minima, choqué », a argué le régulateur. Pour rappel, le Code pénal interdit d’exposer les mineurs à du contenu pornographique et la loi sur les violences conjugales de juillet 2020 avance que les sociétés concernées ne peuvent s’exonérer de leurs responsabilités en demandant simplement à un internaute s’il est majeur. Depuis, le CSA peut s’occuper de ces questions.

Que feront donc ces sites ? Demanderont-ils une copie des cartes d’identité des internautes ? Un selfie vidéo ? Si oui, pâtiront-ils d’une fuite des internautes ?