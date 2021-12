Le piratage de films, séries et musiques en fort recul en Europe

Une nouvelle que l’on attendait pas, mais alors pas du tout. Une très récente étude de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) affirme que le piratage de films, de séries et de musique a diminué de moitié dans l’Union européenne entre 2017 et 2020.

Toujours selon l’étude, chaque internaute a accédé en moyenne 5,9 fois par mois à des contenus piratés en 2020, contre 11,7 fois en 2017. C’est donc une baisse conséquente ! Les séries demeurent les contenus les plus piratés l’année dernière, avec 4 accès par mois et par internaute en moyenne. Cela constitue un recul de 41% sur 2017. Suivent les films avec 0,9 accès par mois et par internaute en moyenne (soit une baisse de 68% sur 2017) et la musique à 0,5 fois par mois, le plus grand recul depuis 2017 (-81%).

Les Lettons les plus pirates

Les internautes français sont tout de même légèrement au-dessus de la moyenne européenne, avec 6,8 accès illégaux par mois. On ne peut pas être parfait ! Les habitants de Lettonie sont les plus enclins au piratage, avec 14 accès par mois, et les Polonais les plus respectueux du droit d’auteur, avec moins de 4 fois par mois.

« Malgré la baisse positive et constante de la consommation de contenus piratés révélée dans l’étude, il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en ligne », a commenté Christian Archambeau, le directeur exécutif de l’Euipo. L’étude ne commente pas les raisons de la baisse du piratage. Mais elle note que « la connaissance des offres légales semble réduire la consommation de contenus piratés » et que « le nombre de plateformes légales pour les films et les chaînes de télévision réduit également la consommation de contenus piratés ».