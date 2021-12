Les jeux Android arriveront sur Windows 11 en 2022

Lors des derniers Game Awards, Greg Hartnell, directeur des produits chez Google Play Games, a précisé que les jeux Android arriveront sur Windows 11, la dernière version de l’OS de Microsoft, et ce à partir de 2022.

Dès l’année prochaine donc, les utilisateurs pourront jouer à des jeux Android sur leurs ordinateurs Windows. La firme de Mountain View travaille sur une application autonome permettant d’apporter sa plateforme Google Play Games au système d’exploitation de Microsoft.

Pour le géant américain, il ne s’agit pas d’un partenariat avec Microsoft. Le projet découle d’une décision prise en interne.

Pour le moment, Google n’a partagé que peu de détails, mais on sait déjà qu’il s’agira d’une application autonome. En d’autres termes, une app que l’utilisateur devra télécharger et installer sur son PC.

« Les joueurs pourront reprendre là où ils se sont arrêtés, de leur poche à leur tablette, à leur Chromebook et sur leur ordinateur de bureau, grâce à cette nouvelle application Google Play Games sur PC », indique un porte-parole de la firme américaine. Il suffira de se connecter via son compte Google. Les informations et les sauvegardes pourraient être enregistrées dans le Cloud.

Pour le moment, l’application ne supportera que Windows 11. Reste à savoir si les autres versions de l’OS seront prises en compte, notamment Windows 10.