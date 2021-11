Partenariat avec Amazon : une amende de 134.5 M€ pour Apple en Italie

Pour son partenariat avec Amazon, la firme de Cupertino a été condamnée à une amende de 150 millions de dollars en Italie. La raison : empêcher certains vendeurs de commercialiser des produits Beats et Apple authentiques sur le marketplace du géant du commerce en ligne.

Le 16 novembre dernier, l’organisme antitrust italien de l’AGCM a condamné Apple et Amazon à payer une grosse amende. Suite à l’enquête menée, l’autorité italienne a constaté que certaines clauses contractuelles interdisaient aux vendeurs (officiels ou non officiels) de produits Apple et Beats d’utiliser Amazon en Italie, ce qui viole l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’établissement italien a précisé que l’enquête « a établi l’intention d’introduire une restriction purement quantitative sur le nombre de détaillants, permettant uniquement à Amazon et à certains sujets identifiés de manière discriminatoire, d’opérer sur Amazon.it ».

L’organisme a condamné la firme de Tim Cook à payer 134,5 millions d’euros et 68,7 millions d’euros pour le géant du commerce électronique. Les deux firmes ont reçu l’ordre de mettre fin aux restrictions déjà mises en place. Ainsi, les détaillants peuvent vendre des produits Apple et Beats « authentiques » de manière non discriminatoire sur Amazon.it. Rappelons qu’Apple et Amazon empêchent aussi certains détaillants de vendre des produits Apple et Beats authentiques dans la plupart des pays, dont la France.