Le Wi-Fi 7 serait 2,4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6

Lors du CES de Las Vegas, qui aura lieu janvier prochain, MediaTek, le spécialiste des semi-conducteurs, fera des démonstrations du Wi-Fi 7. La nouvelle technologie pourrait offrir des débits jusqu’à 2,4 fois supérieurs à ceux du Wi-Fi 6.

Certes, la sixième génération vient d’être lancée et n’a donc que quelques mois, mais l’entreprise taïwanaise veut surpasser ses concurrents et devenir le leader du marché, comme le précise James Chen, vice-président en charge du marketing chez MediaTek.

Pour les spécialistes, la septième génération du Wi-Fi (802.11be) serait capable de supporter des débits supérieurs à 30 Gbit/s. À en croire les dires de MediaTek, la nouvelle norme fournirait des débits jusqu’à 2,4 fois plus importants que celle du Wi-Fi 6 et 6E. Rappelons que la technologie actuelle offre une connexion pouvant atteindre 10,5 Gbit/s.

La firme taïwanaise précise aussi que la latence du Wi-Fi 7 serait plus faible que sur les technologies actuelles.

L’arrivée du Wi-Fi 7 permettra de mieux prendre en charge les applications nécessitant plus de débits et moins de latence, comme les apps de réalité virtuelle et augmentée, ou encore le streaming vidéo 4K et 8K.

La disponibilité du Wi-Fi 7 au grand public interviendrait pas avant 2024 ou 2025.