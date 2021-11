Apple pourrait écouler 80 d’iPhone à Noël

À en croire les dires de l’analyste Daniel Ives, Apple pourrait expédier plus de 80 millions d’iPhone pour Noël 2021, et ce, malgré la période de crise sanitaire et surtout la pénurie de puces.

Pour l’analyste, la demande devancera l’offre d’environ 15%. C’est pourquoi les délais de livraison continueront de s’allonger, malgré une gestion très ajustée de la firme de Tim Cook.

« Face à la demande très forte aux Etats-Unis et en Chine pour l’iPhone 13, Apple pourrait dépasser 80 millions d’iPhone vendus au cours du trimestre », indique l’analyste principal de Wedbush dans une note adressée aux investisseurs.

Il ajoute que le pic des ventes devrait débuter à partir de la période du Black Friday jusqu’à Noël. Certes, les réductions proposées sur l’Apple Store et dans les boutiques de la Pomme sont timides, mais les revendeurs n’hésitent pas à faire d’excellentes offres, ce qui ne peut qu’augmenter les ventes. Toujours selon Daniel Ives, la firme de Cupertino pourrait expédier 40 millions d’iPhone rien qu’entre le Black Friday et le jour de Noël.

Les AirPods devraient aussi rencontrer un gros succès pendant les fêtes de fin d’année. L’analyste évoque un chiffre colossal de 100 millions d’écouteurs Apple écoulés. À noter que la Pomme a récemment lancé la troisième génération de ses AirPods.