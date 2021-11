Apple lancerait bien son casque AR/VR dès 2022

Prochainement, Meta (anciennement Facebook) et Apple devraient devenir des concurrents directs dans le domaine de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR). Apple pourrait lancer son premier casque AR/VR dès l’année prochaine, à en croire les dires du site MacRumors.

Le site relais des informations des analystes de Morgan Stanley. En se basant sur les dernières activités de la firme de Cupertino, ceux-ci indiquent que le casque d’Apple pourrait bientôt voir le jour. Ils ont comparé les récentes activités de la Pomme avec les semaines qui ont précédé le lancement de sa première montre connectée.

Avant le lancement de la première Apple Watch, le géant américain a lancé plusieurs brevets concernant les technologies utilisées par la smartwatch, comme les capteurs et le podomètre.

Actuellement, la firme de Tim Cook aurait un comportement similaire. D’après MacRumors, l’entreprise californienne aurait déposé des brevets liés à son futur casque AR/VR, concernant les périphériques d’entrée, le hardware et l’interface utilisateur.

Bien évidemment, toutes les informations sont à prendre avec prudence. Pour le moment, Apple n’a dévoilé aucune information officielle au sujet de son casque de réalité mixte. En tout cas, ses équipes seraient en train de le développer pour une sortie dès l’année prochaine.

A noter que Meta travaillerait de son côté sur sa première montre connectée. Les relations entre Marc Zuckerberg et Tim Cook risquent donc d’être de plus en plus tendues dans les années à venir…