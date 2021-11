eBuyClub : CashBack, codes promo & réductions (6€ offerts !)

Vous souhaitez faire des économies toute l’année et pas seulement pendant le Black Friday qui approche ? Alors vous devriez jeter un œil du côté d’eBuyClub, le site de référence 100% gratuit sur le CashBack, les codes promo et les réductions.

Qu’est-ce que le CashBack ?

Le CashBack s’est énormément développé ces dernières années avec l’explosion du commerce en ligne. Il s’agit d’un système vous permettant de bénéficier d’un remboursement d’une partie de votre achat effectué en ligne chez certains marchands.

Comment fonctionne eBuyClub ?

Fort de 20 ans d’expérience dans le domaine et de 2,5 millions de membres, eBuyClub est l’un des leaders du CashBack en France.

Une fois inscrit sur eBuyClub.com, il vous suffit de choisir le site du marchand sur lequel vous souhaitez faire vos achats et de suivre le lien fourni. Pour faire simple, cela permettra au service de tracker votre commande et de valider le CashBack.

Une fois la validation de l’achat faite par le marchand, vous recevrez une partie du montant de la commande sur votre compte eBuyClub. À titres d’exemples, AliExpress rembourse 7% de la facture, Cdiscount 3%, Asos 10%, Hotels.com 10% et Nike jusqu’à 5%.

Petit exemple :

Vous acheter un manteau à 200€ sur Asos en passant par eBuyClub

Une fois votre achat validé, vous recevez ensuite dans votre cagnotte 20€ ( + 6€ de bonus d’inscription en suivant ce lien)

en suivant ce lien) Vous encaissez vos gains par virement, chèque, Paypal, etc. !

eBuyClub, c’est plus de 2750 sites partenaires, pas moins de 20 offres CashBack en MAGASIN et plus de 3000 codes promo cumulables avec le CashBack. Si vous avez des questions, le support y répond sous 24 heures ouvrées.

eBuyClub : profitez d’un bonus exclusif

En utilisant notre lien ci-dessus ou en entrant “royal44” ans le champs “Email / Pseudo de mon parrain” lors de votre inscription à eBuyClub, vous recevrez un bonus exclusif de bienvenue de 6€ au lieu de 3€ habituellement !

L’application mobile “eBuyClub CashBack & code promo”

L’application iOS d’eBuyClub vous permet quant à elle de retrouver sur votre mobile les meilleures offres de remboursement (CashBack, bons plans, codes promos, coupons de réduction, bons d’achat, carte cadeau) sur tous les marchands partenaires, et ce toute l’année.

De nouvelles promotions et offres de remboursement boostées et exclusives sont proposées quotidiennement pour vous faire bénéficier d’encore plus d’économies sur vos achats en ligne. L’app “eBuyClub CashBack & code promo” est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone à cette adresse.

L’extension Chrome “Alerte Bons Plans eBuyClub”

Par ailleurs, eBuyClub propose aussi une extension gratuite pour le navigateur internet Google Chrome, intitulée “Alerte Bons Plans eBuyClub”. Utilisée par plus de 80 000 utilisateurs, elle permet elle aussi de gagner de l’argent sur tous vos achats en ligne.

Cette extension vous informe instantanément du CashBack ou des codes promos disponibles lorsque vous visitez le site d’un marchant partenaire. Enfin, Alerte Bons Plans eBuyClub est capable de trouver et d’applique automatiquement le meilleur code promo lors de la validation de votre panier.

Les bons d’achat sur eBuyClub

Enfin, eBuyClub propose également un système lié aux bons d’achat. Alors que pour le CashBack, vous obtenez un remboursement après l’achat d’un produit physique (et donc après plusieurs jours le temps que la commande soit validée), pour les bons d’achats, il vous est reversé immédiatement après l’achat d’un bon.

Voici une image expliquant très simplement ce système, avec un exemple chez Fnac :