Disney Plus compte plus de 118 millions d’abonnés payants

Depuis son lancement en novembre 2019, Disney+ ne cesse de gagner en popularité dans les quatre coins du monde. Les chiffres dévoilés par la plateforme de streaming américaine au T4 2021 montrent qu’elle comptait 118,1 millions d’abonnés payants.

Au cours du dernier trimestre 2021, Disney+ a convaincu 2,1 millions de personnes à passer à l’une de ses offres payantes, et 44,4 millions au cours des 12 derniers mois.

Lors de son lancement, les dirigeants voulaient atteindre 60 à 90 millions d’abonnés d’ici 2024. Aujourd’hui, la plateforme dépasse les attentes et compte plus de 118 millions d’abonnés payants. Toutefois, les objectifs de la direction sont hauts, puisqu’elle veut atteindre 230 à 260 millions d’abonnés d’ici 2024.

Pour le moment, Disney+ est encore loin derrière Netflix, son principal concurrent. Ce dernier comptait 213,5 millions d’abonnés en octobre 2021.

Rappelons que Netflix et Disney Plus sont les plateformes de streaming les plus connues. Certes, certains concurrents essayent de leur faire de l’ombre, mais ils restent loin de leurs résultats. Hulu ne compte que 43,8 millions d’abonnés, alors qu’Apple TV+ préfère ne pas dévoiler ce chiffre. Toutefois, la firme de Cupertino double ses efforts pour proposer à sa communauté un contenu riche et attirer plus d’abonnés. A noter que les rumeurs indiquent qu’Apple TV+ compte 40 millions d’abonnés.