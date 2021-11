Microsoft dévoile le Surface Laptop SE, un PC portable sous Windows 11 SE

Microsoft vient de présenter un tout nouvel ordinateur portable, le Surface Laptop SE. C’est un modèle d’entrée de gamme qui vise les jeunes clients. Le Surface Laptop SE de base dispose d’un écran de 11,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels.

L’ordinateur portable embarque le processeur Intel Celeron N4020, la puce graphique Intel UHD Graphics 600, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage (eMMC) et une webcam de 1 mégapixel. D’autres modèles disposeront d’un processeur Intel Celeron N4120, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (eMMC). On retrouve aussi du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0 LE, un port USB-1, un port USB-C et une prise jack. Citons également des haut-parleurs stéréo de 2 W et un micro. L’ordinateur devrait tenir 16 heures.

Pour les enfants et les adolescents

Rappelons que Windows 11 SE est une variante du système d’exploitation en date qui vise le milieu de l’éducation. Il sera uniquement installé sur les ordinateurs portables d’entrée de gamme pour les enfants et adolescents. Il concurrence ainsi Chrome OS. Windows 11 SE intègre Microsoft Office, y compris Word, PowerPoint, Excel, OneNote et OneDrive. Microsoft a également limité certaines des fonctions multitâches. Le Microsoft Store est également désactivé.

Un grand effort de réparabilité est ainsi garanti avec le Surface Laptop SE, permettant aux écoles de remplacer les composants à l’intérieur de l’ordinateur portable. Le modèle de base dispose de vis standard qui permettront de remplacer l’écran, la batterie, le clavier et même la carte mère. Le Surface Laptop SE débarquera début 2022 à partir de 249 dollars aux Etats-Unis et au Japon notamment. Il n’est pour l’instant pas précisé si la France y aura droit.