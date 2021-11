Apple : 6,5 millions de MacBook vendus au T3 2021

Strategy Analytics a récemment publié un rapport indiquant que la firme de Cupertino avait vendu plus de 6,5 millions de MacBook au troisième trimestre de l’année en cours. La société d’analyste indique en outre que le MacBook Air était l’ordinateur le plus vendu par Apple au T3 2021.

Les ventes réalisées permettent à la marque à la Pomme d’obtenir 10% de parts de marché sur les ordinateurs portables. Ainsi, Apple est le quatrième vendeur mondial de ces appareils. La première place est occupée par Lenovo, avec 15,3 millions d’unités vendues au T3 de l’année en cours, soit 24% de parts de marché. HP arrive au deuxième rang, suivi par Dell.

À en croire les dires des analystes de Strategy Analytics, une grande partie des clients s’est tournée vers les ordinateurs haut de gamme. D’autant plus que les marques ne cessent de leur proposer des réductions, et ne vont probablement pas s’arrêter de sitôt avec le Black Friday et Noël qui arrivent.

Au troisième trimestre de l’année en cours, les constructeurs avaient écoulé plus de 66,8 millions d’ordinateurs portables dans les quatre coins du globe, dont 6,6 millions de MacBook, toujours selon les informations de Strategy Analytics.

Les analystes ajoutent que le MacBook Air sorti en 2020 propose le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il embarque une puce M1, un écran Retina de 13 pouces et offre à l’utilisateur une autonomie de près de 20 heures.