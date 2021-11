Tenorshare 4uKey : LE logiciel de déverrouillage d’iPhone sans code

Vous avez oublié le code d’accès de votre iPhone ? Votre iPhone est désactivé après avoir tapé un mauvais mot de passe plusieurs fois ? Alors vous devriez essayer le logiciel Tenorshare 4ukey pour bypasser le code de déverrouillage de l’iPhone sans iTunes.

Qu’il s’agisse d’un code à 4 chiffres, à 6 chiffres, d’un code numérique ou alphanumérique personnalisé, d’un verrouillage par Touch ID ou via Face ID, Tenorshare 4uKey est capable de le supprimer en quelques minutes. Il prend en charge les derniers OS majeurs d’Apple (iOS 15 et iPadOS 15) et les nouveaux iPhone 13 et 13 Pro.

Étape 1 : Téléchargez et installez 4uKey

Téléchargez et installez 4uKey sur votre PC ou Mac, lancez le programme et sélectionnez la fonction “Déverrouiller l’écran d’iOS” pour commencer à déverrouiller l’iPhone sans code.

Étape 2 : Connectez votre iPhone à votre ordinateur

Connectez votre iPhone à votre ordinateur et le logiciel 4uKey devrait le détecter automatiquement. Cliquez sur “Commercer” sur l’interface principale.

Si votre appareil ne peut pas être détecté, mettez votre appareil en mode DFU/recovery afin qu’il soit reconnu par le logiciel.

Étape 3 : Téléchargez le dernier firmware

Il vous est maintenant demandé de télécharger le dernier firmware d’Apple pour votre iPhone. Choisissez un dossier de sauvegarde et cliquez sur “Télécharger” pour continuer. Veuillez vous assurer que votre ordinateur dispose d’au moins 7G d’espace pour télécharger l’OS).

Étape 4 : Bypassez le code de l’iPhone

Une fois le firmware téléchargé sur votre ordinateur, cliquez une nouvelle fois sur “Commercer” pour commencer à supprimer le code de verrouillage de l’iPhone.

Le processus prend quelques minutes. Veillez à laisser l’appareil connecté pendant le processus de suppression du code de déverrouillage de l’iPhone oublié.

Étape 5 : Réinitialisez le code d’accès

Lorsque le code de déverrouillage de l’iPhone a été supprimé avec succès, vous pouvez alors configurer votre iPhone comme s’il était neuf, et par conséquent de définir un nouveau code d’accès, Touch ID et Face ID. Si vous avez une précédente sauvegarde iTunes/iCloud, vous pouvez restaurer l’iPhone à partir de celle-ci.

Conclusion

En conclusion, Tenorshare 4uKey est le logiciel idéal pour déverrouiller un iPhone sans code en 5 étapes simples. Si vous avez des questions sur son utilisation, n’hésitez pas à utiliser les commentaires.