La coque de téléphone, une protection incontournable

On pourrait penser qu’il n’y a qu’une seule raison d’acheter un coque pour iPhone : la protection qu’elle apporte. Et c’est vrai dans une certaine mesure : protéger votre smartphone contre les chutes est le dénominateur commun de tous les étuis. Mais aujourd’hui, il existe une multitude de coques pour iPhone, qui ont toutes des caractéristiques différentes. Nous avons regroupé quelques bonnes raisons de choisir un étui pour votre iPhone sur un site de coque de telephone.

Multifonction

Aujourd’hui, de nombreuses coques pour iPhone sont multifonctions. Certaines sont des batteries de secours, d’autres ont un clavier rétractable, d’autres encore sont des portefeuilles et des couteaux suisses. Il n’y a vraiment aucune limite à la créativité des fabricants d’étuis pour smartphones.

Style

Si vous souhaitez améliorer le design global de votre iPhone, acheter une coque à la mode n’est pas un mauvais point de départ. Les iPhone sont naturellement très élégants, mais ils sont omniprésents et ont donc perdu cette allure luxueuse qu’ils avaient lors de leur lancement. Il ne manque pas d’étuis sympas, jolis et branchés pour que vous puissiez changer l’apparence de votre téléphone.

Différenciation

Dans la même veine que l’aspect stylistique, avoir une coque unique est également utile pour différencier votre iPhone des autres. Lorsque vous sortez avec vos amis et que deux d’entre eux posent leur téléphone Apple sans étui sur la table, il est facile de les mélanger. Sans coque, il est très courant de prendre l’iPhone de quelqu’un d’autre, puis de voir un fond d’écran différent et paniquer une fraction de seconde avant de réaliser que le sien n’est pas loin.

Protection

Les coques servent bien sûr principalement à protéger votre iPhone. Il est important de faire le bon choix en fonction de vos objectifs et de votre rythme de vie.

Il existe des étuis volumineux qui offrent une bonne protection contre les chutes, mais qui sont relativement lourds. À l’inverse, on trouve des coques pour iPhone fines et élégantes qui proposent divers degrés de protection tout en gardant votre smartphone aussi élégant que possible.

Si vous êtes plutôt maladroit, un gros étui vous conviendra peut-être mieux. Si vous êtes un jeune homme (ou une jeune femme) d’affaires fonceur accro à l’iPhone, une coque plus fine et discrète sera probablement plus appropriée. Dans tous les cas, un bon étui ajoutera une adhérence à l’aluminium glissant de l’iPhone, ce qui contribuera à prévenir les chutes !