Terraria Mobile téléchargé 1 million de fois en 3 semaines en Chine

505 Games vient d’annoncer qu’en Chine, Terraria s’est vendu à 1 million d’exemplaires dans sa version mobile, quelques semaines seulement après sa sortie. Le jeu s’est hissé dans les meilleures ventes sur TapTap mais également sur l’App Store, à la fois dans la catégorie Jeux Payants et Jeux Sandbox.

Terraria, développé par Re-Logic, porté sur mobile par DR Studios et édité par 505 Games est un jeu d’action-aventure bac à sable en 2D laissant aux joueurs une grande liberté d’actions. Au menu : création d’objets uniques, explorations de mondes gigantesques ou encore batailles contre de nombreux ennemis. Terraria combine le meilleur des combats en 2D, de craft d’objets en tout genre et du pixel art dans des mondes générés de manière totalement aléatoire.

En Chine, 505 Games s’est associé avec le leader de l’édition des jeux mobile premium : XD Inc. Après ce succès, 505 Games et XD Inc. sont impatients à l’idée de voir le jeu sortir dans les régions périphériques.

« Ces premiers résultats illustrent à eux-seuls à quel point Terraria est un chef d’œuvre intemporel de notre industrie, capable de passionner les joueurs de Pékin et de Shanghai autant que ceux de New York ou de Paris », selon Raffi Galante, co-PDG et co-fondateur de 505 Games. « C’est un exploit remarquable à la fois pour Terraria et pour 505 Games, venant démontrer l’importance d’une stratégie d’édition et de développement locale en Chine et en Asie », conclue-t-il.

« La sortie de Terraria a été une nouvelle occasion de voir l’importance de la communauté mobile. En seulement quelques semaines, plus de 32 000 retours pouvaient être lus sur TapTap », précisait Dash Huang, PDG de XD Inc.

Afin de convaincre la Chine et se faire une place dans ce marché hyperconcurrentiel, XD Inc. s’est donné les moyens de sa réussite. Tout a été fait pour que la très attendue mise à jour 1.4 soit disponible, la localisation du titre fut elle aussi l’objet d’une attention toute particulière, tout comme l’ajout de fonctionnalités sociales et de motifs artistiques qui sont clés pour ce territoire.

XD Inc. est également le distributeur d’autres jeux mobiles de 505 Games tels que Brothers : A Tale of Two Sons ainsi que Human : Fall Flat.