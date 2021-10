Huawei lance le Nova 9, doté d’un écran OLED de 6.6 pouces

Huawei vient de lancer le Nova 9, un smartphone milieu de gamme destiné à conquérir les jeunes Européens. Le nouveau flagship sortira le 2 novembre prochain, mais les précommandes ont débuté ce jeudi 21 octobre.

Le Nova 9 d’Huawei embarque un quadruple capteur :

Un capteur principal de 50 mégapixels

Un ultra grand-angle de 8 mégapixels

Un capteur de profondeur

Un capteur macro

Le module arrière est complété par une caméra avant de 32 mégapixels, glissée dans une minuscule cavité dans la dalle tactile. La marque promet d’améliorer la qualité des clichés grâce à l’IA.

Le Nova 9 est équipé d’un écran OLED de 6,57 pouces, avec un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz. Il embarque une batterie de 4300 mAh compatible avec la SuperCharge de 66 W. Selon la firme chinoise, 38 minutes suffisent pour retrouver 100% de batterie.

Par ailleurs, le Nova 9 de Huawei intègre le SoC Snapdragon 778G, un chipset Qualcomm gravé en 6 nm, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Point noir pour terminer, le nouveau flagship de Huawei n’est pas compatible avec la 5G. Les mesures mises en place par l’ex-président américain empêchent la marque chinoise d’exploiter les technologies 5G.

Enfin, concernant le prix, le Nova 9 coûte 499 euros. Il est disponible en deux coloris : noir ou bleu.