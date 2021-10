MacBook Pro 14 et 16 pouces : tout savoir sur les nouveaux ordinateurs Apple

À keynote exceptionnelle, produits exceptionnels. Apple a révélé mercredi 18 octobre lors d’un événement inattendu plusieurs nouveaux appareils, dont des Macbook surpuissants et totalement inédits. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces et leurs processeurs M1 Pro/Max constituent en effet une véritable révolution dans le secteur de l’ordinateur portable, avec des performances absolument imbattables, à voir dans les images ci-dessous.

Les deux machines évoluent aussi en terme de design. Les bordures d’écran ont quasiment disparu, l’écran Liquid Retina XDR (en 14 et 16 pouces) affiche plus de 75 millions de pixels, et dispose du ProMotion pour le taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Jusqu’à 21 heures d’autonomie

Le système audio avec six haut-parleurs assure un rendu surround et spatial. Le micro intégré promet d’ailleurs une qualité « studio ». Du reste, le MagSafe fait son grand retour, la caméra FaceTime passe enfin à la haute définition mais s’accompagnera malheureusement d’une encoche. Les ports Thunderbolt 4 et le Magic Keyboard sont là. En revanche, la Touch Bar a disparu.

L’autonomie, elle, est de 17h en vidéos pour le 14 pouces, et de 21 heures pour le 16 pouces. La charge rapide fera passer l’ordinateur de 0 à 50% de capacité en 30 minutes de charge. Le MacBook Pro 14 pouces débute à 1999$ (M1 Pro mais M1 Max possible) et le MacBook Pro de 16 pouces à 2499$ (M1 Max). Les deux modèles sont proposés en Argent ou en Gris sidéral.