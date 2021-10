L’Apple Watch Series 8 pourrait être proposée en 3 tailles

La future montre connectée de la firme de Cupertino, qui serait logiquement l’Apple Watch Series 8, pourrait être disponible en trois tailles, si l’on en croit les dires de Ross Young, analyste spécialiste des écrans.

L’homme n’a pas donné plus de détails sur les trois prochains modèles de la Series 8. Mais selon ses dires, Apple pourrait lancer une montre avec un « plus grand écran » de 49 mm, en plus des 41 et 45 mm de la Series 7.

Pour rappel, la septième génération de la montre connectée de la Pomme est disponible en deux options de boîtier : 41 mm et 45 mm. Les anciennes versions de l’Apple Watch étaient disponibles en tailles 38 mm, 42 mm jusqu’à la troisième génération, puis 40 mm et 44 mm jusqu’à la sixième génération.

C’est la première fois qu’un bruit de couloir nous apprend que le géant américain pourrait lancer trois tailles de son Apple Watch.

Par ailleurs, les rumeurs indiquent que la prochaine montre connectée d’Apple pourrait être disponible en option avec un boîtier robuste et un capteur de température. Elle pourrait embarquer d’autres capteurs de santé tels que la surveillance de la glycémie ou encore le taux d’alcoolémie.

Pour le moment, Apple se concentre sur la stratégie de commercialisation de l’Apple Watch Series 7. Elle n’a communiqué aucune information au sujet de sa prochaine montre connectée.