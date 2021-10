Le Google Pixel 6 arrive le 19 octobre : le 1er smartphone avec la puce Tensor

C’est officiel. Le 19 octobre, dans quelques jours, Google dévoilera les nouveaux Google Pixel. Sous le nom de Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro, les deux smartphones ont fait l’objet de multiples fuites jusqu’à présent. Cependant, de nombreux détails doivent encore être révélés, et nous le saurons le 19 octobre.

L’annonce a été rendue officielle sur le site de Google. On y voit l’appareil ainsi que la date de l’événement et la possibilité de le personnaliser. Google met en avant la personnalisation offerte par le Pixel 6 grâce à Android 12. Le système d’exploitation, comme nous l’avons vu, permet de multiples configurations et modifications pour adapter son style.

L’événement aura lieu le 19 octobre 2021 à 10 h PT, soit 19 h en France. Les précédentes rumeurs indiquaient qu’il serait mis en vente le 26 octobre dans huit pays.

Ce qu’il faut attendre du nouveau Pixel 6

Le grand changement que le nouveau Pixel 6 de Google apportera sera sans aucun doute le processeur Tensor, signature de l’entreprise. Google a conçu sa propre puce pour affronter Qualcomm ou la série A d’Apple. En principe, cela nous permettra de voir un téléphone plus performant grâce à une puce conçue spécifiquement pour lui et ses besoins. Cela signifie que les vidéos et les jeux tourneront en belle qualité, et vous pourrez profiter de toutes les promotions de Bonusfinder Quebecoise, en qualité maximale !

Sous le capot, on trouvera 8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage interne et un processeur développé par Google, à la manière d’Apple, Samsung et Huawei. Nous avons entendu parler de cette puce à l’occasion et son nom de code est Whitechapel / GS101, GS étant l’acronyme de Google Silicon. Aucun autre détail n’est connu, du moins pour l’instant. Il aura une batterie de 4 610 mAh et, sans surprise, il sera l’un des premiers téléphones à disposer d’Android 12 dès la sortie de la boîte.

La société a également révélé quelques détails officiels supplémentaires. Par exemple, nous savons que le modèle Pro sera équipé de trois caméras, dont une avec un zoom optique 4x. Cette dernière caméra est celle qui ne sera pas sur le modèle ordinaire du Pixel 6.

Enfin, il est pertinent de noter les écrans dont seront équipés ces deux smartphones. Le Pixel 6 Pro sera doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QuadHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Pixel 6, quant à lui, réduit l’écran à 6,4 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les deux modèles disposeront d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Rendu du Google Pixel 6

Les rendus ont révélé son module de caméra particulier, un module noir qui s’étendrait d’un côté à l’autre, qui aurait un certain relief et qui abriterait les deux caméras principales et le flash. Apparemment, le Pixel 6 aura un capteur de 50 mégapixels et un grand angle de 12 mégapixels à l’arrière, tandis que l’avant aura une caméra de huit mégapixels.

Il est étonnant de ne pas voir plus d’appareils photo (surtout quand on est habitué aux téléphones à quatre objectifs), mais c’est logique. Google s’est toujours engagé dans la photographie computationnelle, ce sont donc des algorithmes qui ont été chargés d’améliorer la photo et non un capteur de profondeur ou un capteur monochrome.

Le prix et les dates de lancement officiel sur différents marchés, comme la France, n’ont pas encore été révélés. Nous le saurons probablement le 19 octobre lors de la présentation officielle. Pour le reste, nous en sommes réduits à des fuites non officielles.