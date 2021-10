Google Maps va prioriser les trajets les plus écologiques

Désormais, Google Maps proposera aux utilisateurs les trajets les plus écologiques. En d’autres termes, l’application mettra en avant les itinéraires permettant de consommer le moins d’essence possible. Pour le moment, la fonctionnalité n’est disponible qu’aux États-Unis, mais elle devrait bientôt débarquer en Europe.

Google Maps affichera aux utilisateurs américains les trajets les plus économes en carburant. Ils comportent « habituellement moins de données, moins de circulation et de vitesses constantes », indique la firme de Mountain View dans un billet de blog.

L’application proposera aussi aux cyclistes des outils de navigation adaptés. Ils peuvent par exemple trouver des services de vélos et de trottinettes partagés plus facilement. Cette solution sera disponible dans plus de 300 villes.

La nouvelle mise à jour de Google Maps a été déployée mercredi 6 octobre dernier aux États-Unis. L’année prochaine, elle sera disponible en Europe. « Selon nos estimations, cela pourrait réduire les émissions de CO2 annuelles de plus d’un million de tonnes, soit l’équivalent de 200 000 voitures en moins sur les routes », précise la firme américaine dans un communiqué de presse.

« À travers toutes ces initiatives, nous souhaitons offrir au plus grand nombre la possibilité de faire des choix plus écoresponsables. Pris individuellement, ces choix peuvent paraître limités dans leur impact, mais ensemble, ils peuvent produire des résultats tangibles à plus grande échelle », ajoute-t-elle.