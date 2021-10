Apple Watch Series 7 : précommandes le 8 octobre, sortie le 15 octobre

L’Apple Watch Series 7, la septième génération de la montre connectée de la Pomme, pourra être précommandée à partir du 8 octobre prochain. Les premières livraisons sont prévues le 15 octobre. Les dates annoncées concernent plus de 50 pays, dont la France.

L’Apple Watch Series 7 dispose d’un écran aux coins plus arrondis, avec un boîtier plus fin de 1,7 mm d’épaisseur. L’interface de la montre est plus simple à utiliser et plus agréable. Il intègre aussi un nouveau clavier QWERTY et AZERTY ainsi que deux cadrans exclusifs.

Niveau autonomie, on retrouve la même que la sixième génération. Le processeur est aussi identique. Mais la vitesse de recharge est 33% plus rapide que sur l’Apple Watch Series 6. Par ailleurs, la nouvelle montre connectée d’Apple sera disponible en deux tailles : 41mm et 45mm.

Dès vendredi prochain, l’Apple Watch Series 7 sera proposée en précommande en plusieurs finitions : aluminium, acier inoxydable et titane. Les modèles en aluminium seront disponibles en cinq couleurs : minuit, lumière stellaire, vert, un nouveau bleu et (PRODUCT)RED. Pour les versions en acier inoxydable, 3 couleurs seront au programme : argent, graphite et or. Quant au titane, on retrouvera le titane classique et noir sidéral.

Rappelons que la montre connectée sera vendue à partir de 399 dollars. Le prix en euro n’a cependant pas encore été communiqué, mais il devrait être de 429 euros.