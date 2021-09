Amazon lance deux liseuses Kindle Paperwhite

Depuis son lancement en 2018, la liseuse Kindle Paperwhite n’a pas été mise à jour. Amazon annonce enfin deux nouvelles versions avec un écran e-ink plus grand de 6,8 pouces et un rétroéclairage plus puissant, constitué de 17 diodes.

La cinquième génération de la Kindle Paperwhite est équipée d’une fonctionnalité d’ajustement de la température d’éclairage. Celle-ci permet à l’utilisateur de profiter d’une « tonalité plus chaude » qui fatigue moins les yeux quand on lit le soir.

Par ailleurs, le géant du commerce électronique a également lancé une liseuse Kindle Paperwhite Signature Edition. Ce modèle est compatible avec la recharge sans-fil. De plus, il dispose de plus de stockage, à savoir 32 Go.

La Kindle Paperwhite Signature Edition dispose aussi d’une fonctionnalité d’ajustement automatique de la luminosité de l’affichage en fonction de l’éclairage extérieur.

Les deux nouvelles liseuses sont équipées d’un connecteur USB Type-C et offrent à l’utilisateur jusqu’à 10 semaines d’autonomie. Par ailleurs, le géant du commerce électronique mentionne un gain de rapidité de 20% lorsque l’on tourne une page.

Concernant le prix, la nouvelle Kindle Paperwhite coûte 139,99 euros et la version Signature Edition 189,99 euros. Les deux liseuses sont disponibles aux précommandes. Le premier modèle sera livré à partir du 27 octobre et le second à partir du 10 novembre.