iPhone 13 et iPhone 13 mini : ce qu’il faut retenir des nouveaux téléphones Apple

La keynote d’Apple a été riche en annonces hier soir, avec une nouvelle Apple Watch Series, un nouvel iPhone Pro, iOS 15… Mais le coeur de l’événement a bien sûr été le nouvel iPhone 13.

Le smartphone d’Apple est décliné en deux nouveaux modèles : l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini. Le premier est plus grand que le second. Le design global ne change pas d’un iota par rapport à l’iPhone 12. Notons tout de même que le système caméra à l’arrière place désormais les deux appareils photo en diagonale. Concernant l’écran OLED, toujours protégé par le Ceramic Shield, l’affichage Super Retina XDR Display promet des photos 28% plus lumineuses, colorées, et détaillées, avec un HDR capé jusqu’à 1200 nits, pour un usage en plein soleil.

Meilleures autonomie et performances

Côté performances, on retrouvera une A15 Bionic, avec un nouveau CPU à six coeurs pour des opérations jusqu’à 50% plus rapides que la concurrence. Le GPU à 4 coeurs promet des traitements graphiques 30% plus rapides. Un nouveau neural engine à 16 coeurs booste le machine-learning, avec jusqu’à 1580 milliards d’opérations à la seconde. Les nouveaux capteurs profiteront aussi le Cinematic Mode, avec des mises au point en temps réel, permettant de jouer avec la profondeur de champ en direct.

L’autonomie sera toujours bonne, avec une autonomie de l’iPhone 13 mini 1.5 fois plus longue que le précédent modèle, tandis que l’iPhone 13 propose 2.5 fois la durée de vie par rapport au 12. Côté accessoires, toute une nouvelle gamme compatible MagSafe fait son apparition. On trouve ainsi des nouvelles coques, stations de charge ou porte-cartes en cuir.

Côté prix, l’iPhone 13 est vendu dès 799$, et la version Mini à partir de 699$. Notons que les modèles de base ne sont plus à 64Go. Ils sont à 128Go, avec l’arrivée d’un nouveau modèle proposant 512Go.