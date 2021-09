Apple Arcade : Crossy Road arrive sur l’iPhone & l’iPad

Le célèbre jeu sans fin Crossy Road de Hipster Whale sera bientôt disponible sur Apple Arcade. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour l’instant, mais les utilisateurs peuvent s’inscrire pour être avertis lorsque le jeu sera disponible sur l’App Store.

À l’instar de Frogger, Crossy Road demande aux joueurs de traverser une route parsemée d’embouteillages et d’obstacles. Les joueurs ont le choix entre de nombreux (adorables) personnages, allant d’un poulet à un pingouin. Comme tous les jeux disponibles par le biais du service, la version Apple Arcade de Crossy Road ne comportera aucune publicité ni aucun achat in-app.

Crossy Road faisait partie des premiers jeux annoncés pour l’Apple TV de quatrième génération parallèlement à l’introduction de l’App Store tvOS en septembre 2015. Cependant, il semble que l’édition Apple Arcade du jeu sera limitée à l’iPhone et à l’iPad.

Une variante du jeu intitulée Crossy Road Castle, un combo course sans fin/plateforme, a été lancée sur Apple Arcade en février 2020.

Trois autres jeux devraient être lancés sur Apple Arcade ce vendredi, notamment Zen Pinball Party, MasterChef : Let’s Cook et Layton’s Mystery Journey.

Au prix de 4,99 euros par mois ou de 49,99 euros par an, Apple Arcade donne accès à un catalogue de plus de 200 jeux sans publicité ni achat in-app sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, avec des titres supplémentaires ajoutés périodiquement.