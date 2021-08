Jeu du jour : Blackjack, jouez dans un vrai casino !

Régulièrement dans le top 10 des jeux de la catégorie “Casino” sur l’App Store depuis quelque temps, l’application gratuite Blackjack, développée par Solitaire Games Studio, devrait répondre à toutes les attentes des joueurs qui souhaitent s’amuser sans se ruiner sur leur iPhone ou iPad.

Le Blackjack est incontestablement l’un des jeux de table les plus joués dans les casinos du monde entier. Dans ce jeu de carte, vous allez devoir obtenir un meilleur score final que le croupier pour gagner. Il se joue avec au moins deux jeux de 52 cartes.

Pour battre le croupier, vous avez plusieurs possibilités :

obtenir un Blackjack (21 points) avec les deux premières cartes que vous recevez, à condition que le croupier n’en obtienne pas un lui aussi

atteindre un score final supérieur à celui du croupier, sans dépasser 21

faire en sorte que le score du croupier dépasse 21

Le jeu Blackjack va vous faire voyager autour du monde en vous permettant de jouer dans les casinos virtuels les plus populaires de la planète : Las Vegas, Paris, Macao, Londres, Monte Carlo, les Bahamas…

Pour ce qui est des règles et des fonctions proposées par Blackjack, elles sont relativement classiques :

Blackjack paye 3 pour 2

La banque tire à 16 et reste à 17

L’assurance paie 2 pour 1

Vous pouvez Tirer, Rester, Doubler, Séparer ou Abandonner

On peut lire dans la description que le jeu contient un algorithme qui respecte strictement les règles du Blackjack. Les cartes sont mélangées et distribuées exactement comme dans un vrai casino afin d’assurer un jeu 100% juste et équitable.

Au premier lancement de Blackjack, vous bénéficiez de 2000 jetons gratuits ainsi qu’un bonus de 1000 jetons que vous pouvez réclamer. Il est recommandé d’activer les notifications pour être alerté lorsqu’un nouveau bonus sera disponible. Si vous avez perdu tous vos dollars fictifs contre le croupier, des achats intégrés de jetons sont proposés contre de l’argent réel.

