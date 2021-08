iPad Mini 6 2021 : des moules en aluminium dévoilent son design

Cette année a été importante pour les tablettes iPad d’Apple. La société a déjà mis à jour la série iPad Pro avec son nouveau chipset M1, rapprochant les tablettes de ses ordinateurs portables comme jamais auparavant. Et maintenant, nous avons un aperçu du prochain iPad Mini 6 de 2021, grâce à une collaboration entre Techordo et @xleaks7. L’appareil devrait sortir dans le courant de l’année, bien qu’on ne sache pas encore quand il sera lancé.

L’édition 2021 de l’iPad Mini 6 présente un design rectangulaire, similaire à celui du modèle iPad Pro. La caméra frontale de la tablette se trouve sur la lunette supérieure, tandis que l’arrière semble avoir une caméra à objectif unique plus grande qu’auparavant dans le coin gauche. Les boutons d’alimentation et de volume se trouvent sur le dessus de l’appareil, mais la source ne peut pas confirmer s’il s’agit d’un défaut de fabrication du moule en aluminium ou non, donc ne prenez pas cela trop au sérieux.

Nous ne savons pas encore grand-chose sur les caractéristiques de cet appareil, mais il est peu probable qu’Apple le dote de la puce M1. Certains rapports indiquent également que l’iPad Mini 6 sera doté du nouvel écran Mini-LED de la société, qui équipe la version 12,9 pouces de l’iPad Pro. Cela signifie que la tablette sera parmi les meilleures en termes de qualité d’affichage, du moins chez Apple.

Étant donné que la M1 ne sera pas présente sur cette tablette, nous imaginons que l’iPad Mini 6 2021 sera équipé de l’une des puces Bionic produites par Apple. La société a déjà choisi des puces plus anciennes pour cet appareil, il est donc possible que la puce Bionic de l’année dernière soit de la partie.

Des rapports antérieurs ont indiqué que l’iPad Mini 6 2021 d’Apple arriverait sur le marché “cet automne”, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation à ce sujet. Cela serait toutefois logique, car sa sortie va suivre le lancement de la série des iPhone 13 d’Apple. La tablette pourrait donc être annoncée lors de la même keynote.