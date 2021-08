Comment garantir une sécurité de haut niveau sur votre iPhone ?

Il est clair que l’achat d’un iPhone est un investissement très satisfaisant. L’achat de l’un des meilleurs appareils du marché garantit une excellente expérience utilisateur, mais il est évident que nous voulons que notre téléphone dure le plus longtemps possible et soit dans le meilleur état possible. Mais attention, les voleurs ne sont pas la seule menace pour notre meilleur ami : chutes, pertes, regards curieux…

Désactiver les options de l’écran de verrouillage

Même si vous avez défini un code d’accès et un écran de verrouillage, il y a toujours des chances que d’autres personnes puissent accéder aux informations de votre appareil si Siri n’est pas désactivé dans l’option de l’écran de verrouillage. Siri, l’assistant virtuel d’iOS, est également accessible depuis l’écran de verrouillage et tout le monde le sait très bien. Ainsi, si le téléphone tombe entre les mains d’un inconnu, celui-ci peut faire beaucoup de choses à partir de l’écran de verrouillage en utilisant simplement Siri. Par conséquent, il est toujours suggéré de désactiver Siri dans l’option de l’écran de verrouillage. En plus de cela, de nombreuses autres options sont incluses dans cet écran de verrouillage et il est bon que la plupart d’entre elles puissent être désactivées.

Pour ce faire, allez dans Paramètres > Général > Touch ID et code d’accès > entrez votre code d’accès si vous y êtes invité et vous verrez apparaître une section “Autoriser l’accès en cas de verrouillage”. Il comprend plusieurs options ainsi qu’un interrupteur à bascule à côté d’elles. Aujourd’hui, les options sont les suivantes : Affichage des notifications, Siri, Répondre à un message et Portefeuille. Assurez-vous de désactiver Siri et Wallet d’abord. La désactivation de Wallet nécessitera la saisie d’un mot de passe pour utiliser Apple Pay. Désactivez les notifications et Aujourd’hui ne les affichera pas sur l’écran verrouillé.

Ne jailbreakez pas votre iPhone

De nombreux utilisateurs préfèrent jailbreaker leur téléphone pour en tirer le meilleur parti. Les principales raisons pour lesquelles les gens envisagent de jailbreaker leurs smartphones sont la possibilité de personnaliser le téléphone sans faire face à aucune restriction. Et cela est également très vrai pour l’iPhone. Lorsqu’un iPhone est jailbreaké, les utilisateurs peuvent personnaliser le téléphone à leur manière, même si cela n’a pas été approuvé par Apple. En outre, il permet d’installer sur l’appareil toutes les applications qui ne sont pas disponibles dans l’app shop.

Mais si vous êtes désireux de passer par toutes les étapes nécessaires pour assurer la sécurité de l’iPhone, le jailbreaking est à éviter. Le géant technologique Apple a conçu son système iOS pour le protéger contre les logiciels malveillants, les attaques de virus et autres menaces en ligne. Mais les appareils jailbreakés n’entrent pas dans cette catégorie. Au contraire, on a remarqué que tous les iPhones qui ont été attaqués par des virus ou des logiciels malveillants sont pour la plupart jailbreakés. Par conséquent, il est toujours suggéré de ne pas jailbreaker votre iPhone pour maintenir une sécurité maximale.

Si votre travail implique de nombreux déplacements et que vous utilisez souvent le Wi-Fi public, il est indispensable d’installer une application VPN capable de protéger votre iPhone des virus, des logiciels malveillants et des pirates. Les connexions publiques sont susceptibles d’être attaquées et les pirates informatiques trouvent facilement un moyen de prendre le contrôle de votre transmission. Mais lorsque vous avez installé une application VPN (réseau privé virtuel) sur votre appareil, elle crypte toutes les communications de données, laissant les pirates sans rien à voler. Un VPN pour iPhone masque l’adresse IP, sécurise les connexions Wi-Fi et empêche les voleurs de s’emparer d’informations privées importantes.

Activer Find My iPhone

Si vous vous inquiétez des informations sensibles stockées sur votre iPhone et que vous vous demandez comment protéger votre iPhone contre le vol, cette étape est indispensable pour l’activer. Cette fonction est une véritable bouée de sauvetage lorsque votre iPhone tombe accidentellement entre de mauvaises mains. Il vous aide également à localiser rapidement votre appareil si vous l’avez laissé quelque part et que vous ne l’avez pas reçu. Mais assurez-vous d’activer cette fonction Find My iPhone avant qu’il ne disparaisse. Sinon, ça ne servira à rien. Activez donc Find My iPhone dès que vous avez l’appareil en main et configurez-le pour la première fois.

Cette fonction, lorsqu’elle est activée, permet à l’utilisateur de suivre son appareil perdu. L’utilisateur peut voir son téléphone et l’endroit où il se trouve sur la carte Google. Il peut également jouer de la musique pour le localiser au cas où l’iPhone serait à proximité. En outre, cette fonction permet aux utilisateurs de verrouiller leur appareil perdu et d’effacer les données.