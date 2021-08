OnlyFans va interdire les contenus sexuels mais pas la nudité

OnlyFans, plateforme particulièrement connue ses photos et vidéos érotiques et pornographiques publiées par des créateurs contre rémunération, a annoncé sa décision de bannir «tout contenu sexuellement explicite» à partir du mois d’octobre. «Afin d’assurer notre fonctionnement dans la durée et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos règlements», a indiqué l’entreprise basée au Royaume-Uni. «Ces changements sont nécessaires pour nous conformer aux requêtes de nos partenaires financiers et services de paiement en ligne.»

OnlyFans précise toutefois que les créateurs pourront toujours mettre en ligne de la nudité s’ils se conforment aux nouvelles règles du site. Une frontière qu’il sera évidemment difficile de juger. A ce stade, les règles interdisent la promotion de la violence, des armes à feu ainsi que les contenus sexuels extrêmes ou criminels, comme la zoophilie ou le viol. L’érotisme et la pornographie elles échappent à toutes contraintes.

La plateforme compte 130 millions d’utilisateurs. Sa popularité a explosé avec les confinements de 2020. Rappelons que les «fans» peuvent payer pour s’abonner aux profils qui les intéressent et avoir ainsi accès à des contenus mis à jour selon différentes périodicités. Problème : ces contenus sont quasi exclusivement des photos et vidéos de nus d’influenceuses…