Les services Apple comptent plus de 700 millions d’abonnés

Des chiffres en veux-tu, en voilà ! Après avoir publié ses chiffres trimestriels, la marque à la pomme continue sur sa lancée. Le CFO Luca Maestri a en effet indiqué que les services Apple (Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, AppleCare, iCloud, Apple News+, Podcast, Apple Fitness+, Apple One… oui il y en a beaucoup) cumulaient désormais plus de 700 millions d’abonnés payants.

151 millions d’abonnés de plus qu’à la fin 2020

Une statistique impressionnante, d’autant que c’est 151 millions d’abonnés de plus qu’à la fin 2020, et 4 fois plus d’abonnés qu’il y a 4 ans à peine. Cette progression spectaculaire explique évidemment la croissance des revenus de la branche service sur le troisième trimestre (+33% et un CA de 17,5 milliards de dollars).

Pour Luca Maestri, ce niveau de croissance est presque étrange ! Apple prévoyait bien une progression des services, mais pas de cette manière. C’est limite trop… La branche service avait réalisé 40% de croissance à la mi-2018, mais en partant d’un nombre d’abonnés bien plus bas qu’aujourd’hui. Bientôt le milliard d’abonnés ? Plus rien ne l’empêche désormais, et ce pourrait même arriver dès la fin de l’année ou au début de l’année 2022.