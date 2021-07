Le prochain iPad Mini ne serait finalement pas doté d’un écran mini-LED

Plus tôt cette semaine, DigiTimes a affirmé que le prochain iPad mini sera doté d’un écran mini-LED. Hier, l’analyste Ross Young est allé à l’encontre de ce rapport, affirmant que si la mise à jour de l’iPad mini est toujours en bonne voie pour une sortie cette année, elle ne sera pas équipée d’un écran mini-LED.

Ross Young dit avoir reçu une “confirmation” de Radiant Opto-Electronics (qui selon DigiTimes, fournirait l’écran à Apple) que le prochain iPad mini ne sera pas équipé d’un écran mini-LED. Il est important de noter que les fournisseurs sont très discrets sur les détails spécifiques concernant les plans de leurs clients, en particulier les fournisseurs travaillant pour Apple.

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, avait précédemment déclaré qu’un iPad mini mis à jour avec un écran mini-LED serait lancé en 2020, mais cela ne s’est pas concrétisé, probablement en raison de la crise sanitaire mondiale et des retards de production. Le cycle des rumeurs concernant l’iPad mini a été plutôt nébuleux, mais certaines affirmations ont fait état d’une refonte importante, sans bouton d’accueil, avec un capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation, un port USB-C et un écran plus grand.

Les rumeurs sont également contradictoires quant à savoir si le prochain iPad mini sera équipé de la puce phare actuelle d’Apple, l’A14, présente dans le dernier iPad Air et l’iPhone 12, ou si l’iPad utilisera la puce A15, destinée au prochain iPhone 13. Les rumeurs ont également suggéré qu’un modèle “Pro” de l’iPad mini est également en préparation, ce qui semble peu probable…