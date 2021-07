L’iPhone 13 pourrait être équipé du WiFi 6E

Selon certaines rumeurs, l’iPhone 13 serait doté de la technologie WiFi 6E, qui offrirait une vitesse et une portée accrues.

Selon DigiTimes, l’iPhone 13, dont le lancement est prévu plus tard dans l’année, sera doté du protocole WiFi 6E amélioré, offrant aux utilisateurs l’accès à une version étendue du WiFi 6 avec en plus une bande 6 GHz.

Apple a introduit le WiFi 6 avec l’iPhone 11 en 2019, et par rapport au WiFi 5, offre des vitesses et une sécurité nettement améliorées. Le WiFi 6E ajoute des changements minimes par rapport au WiFi 6, à l’exception d’une bande 6GHz supplémentaire, ce qui entraînera une augmentation de la bande passante et moins d’interférences pour les appareils qui prennent en charge le WiFi 6E.

Toujours d’après DigiTimes, comme Apple prévoit d’inclure le WiFi 6E dans le modèle phare de cette année, il deviendra progressivement la norme pour les appareils iOS et Android l’année prochaine, bien qu’il n’ait été annoncé qu’au début de l’année dernière.

Le rapport d’aujourd’hui assure par ailleurs que le capteur LiDAR, actuellement réservé aux modèles haut de gamme Pro et Pro Max de l’iPhone 12, restera exclusif à ces variantes. Des rapports publiés plus tôt dans l’année évoquaient la possibilité que le LiDAR soit étendu à tous les modèles de la gamme. Cependant, il est de moins en moins probable que ce soit le cas.

L’iPhone 13 devrait être une mise à niveau mineure par rapport à l’iPhone 12, avec des rumeurs d’écrans plus avancés, de caméras améliorées et d’une encoche plus petite.