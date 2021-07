iPhone 12 : Apple lance enfin une batterie externe MagSafe

Mieux vaut tard que jamais : la firme de Cupertino vient de lancer sa batterie externe MagSafe pour l’iPhone 12. Elle est vendue à 109 euros.

Pour utiliser la batterie, il suffit de la fixer à l’arrière de l’Phone 12. Ainsi, on profite d’une autonomie supplémentaire sur le smartphone. Il est à noter que la batterie externe MagSafe est compatible avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. L’appareil se charge via un câble Lightning. Celui-ci n’est pas fourni.

Selon les dires d’Apple, la batterie externe nécessite que l’iPhone 12 exécute iOS 14.7 ou une version ultérieure. La Pomme n’a publié aucune information concernant l’autonomie supplémentaire de la batterie. Toutefois, on sait qu’elle a une capacité de 1 460 mAh.

À noter que l’utilisateur peut recharger l’iPhone et la batterie en même temps. Pour cela, il suffit de brancher l’un ou l’autre à une source d’énergie. C’est la première fois qu’une telle fonctionnalité apparaît sur l’iPhone.

Le niveau de charge de la batterie externe s’affichera dans le widget « Batterie » et sur l’écran de verrouillage, comme c’était le cas sur les précédentes batteries externes de la Pomme.

La batterie externe MagSafe est disponible dès aujourd’hui. Il est possible de la précommander sur la boutique en ligne d’Apple à cette adresse. En France, les livraisons commenceront le 22 juillet.