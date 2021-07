Premier iPad OLED d’Apple : une sortie en 2023 ?

Apple devrait commercialiser son premier iPad OLED en 2023, a déclaré hier Display Supply Chain Consultants (DSCC) dans un rapport. Apple entrera sur le marché avec un iPad AMOLED de 10,9 pouces, qui, selon des sources antérieures, pourrait être un iPad Air.

De nombreux rapports ont fait état des travaux d’Apple sur un iPad OLED, et le nombre important de rumeurs confirme que la technologie est en cours de développement. Pour l’instant, les écrans OLED sont limités à la gamme d’iPhone d’Apple, à l’Apple Watch et à la Touch Bar du MacBook Pro, mais Apple songe à apporter l’OLED aux Mac et aux iPad.

La plupart des rumeurs entendues au sujet d’un iPad OLED suggèrent qu’il arrivera en 2022, ce qui est plus tôt que ce que prévoit le rapport du DSCC. The Elec a récemment déclaré qu’Apple sortirait un iPad de 10,8 pouces avec un écran OLED en 2022, et en mars, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a estimé qu’Apple devrait commencer à utiliser l’OLED l’année prochaine. DigiTimes a également prédit la sortie d’un iPad OLED en 2022, tout comme des sites comme ETNews, qui s’appuient sur les données de la chaîne d’approvisionnement.

Le premier iPad OLED serait un modèle Air

Kuo a également déclaré que le premier iPad OLED d’Apple serait un iPad Air plutôt qu’un iPad Pro, Apple continuant à utiliser la technologie mini-LED pour la gamme d’iPad Pro. Plusieurs rapports sur l’iPad OLED n’ont pas stipulé que l’appareil serait un iPad Air, mais c’est ce à quoi il faut s’attendre, car Kuo est souvent fiable sur les plans d’Apple.

La technologie OLED est coûteuse, ce qui l’a jusqu’à présent limitée à de petits appareils comme les iPhone et les Apple Watche. Une fois adoptée dans l’iPad, elle apportera une meilleure luminosité, un contraste plus élevé, des noirs plus profonds et des angles de vision plus larges.

Le rapport du DSCC suggère également qu’Apple “annulera la Touch Bar” à l’avenir, ce qui va dans le sens des rumeurs. Les nouveaux modèles MacBook Pro attendus en 2021 n’auront pas de Touch Bar OLED, Apple revenant à une rangée de touches de fonction standard.