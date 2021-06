iPadOS 15 permettra aux apps d’utiliser plus de 5 Go de RAM

Jusqu’à présent, les applications sur iPadOS sont limitées à 5 Go de RAM. Avec iPadOS 15, la prochaine mise à jour majeure de l’OS d’Apple destiné aux tablettes, les apps pourront utiliser davantage de mémoire vive.

Dans un communiqué publié par la firme de Cupertino, cette nouveauté permettra aux développeurs « d’informer le système que certaines des fonctionnalités centrales de l’application auraient tout intérêt à outrepasser cette limite mémoire sur les appareils compatibles ».

Actuellement, avec iPadOS 14, les applications ne peuvent utiliser que 5 Go de RAM, même si l’appareil dispose de plus de mémoire vive. Sur un iPad Pro de 16 Go de RAM par exemple, les apps n’utilisent donc au maximum qu’un tiers de la mémoire vive disponible…

Il est à noter que la firme californienne n’a pas spécifié la quantité de RAM que les applications vont pouvoir utiliser sur iPadOS 15. Apple songe depuis longtemps à augmenter cette limite, mais ses équipes attendaient cette version de l’OS pour le faire.

Avant le lancement de l’iPad Pro, les iPad disponibles sur le marché ne disposaient que de 6 à 8 Go de RAM maximum. Limiter les applications à 5 Go de mémoire vive avait donc du sens. Cette nouvelle devrait ravir les développeurs de jeux gourmands en ressources ! Pour rappel, iPadOS 15 sera lancé en version finale à l’automne.