Comment devenir un influenceur Instagram en 2021 ?

Vous voulez devenir un influenceur Instagram en 2021 ? Il n’y a rien de mal à cela ! Les influenceurs Instagram peuvent générer d’importants revenus et utiliser le célèbre réseau social pour lancer de véritables entreprises à succès. Cette initiative peut donc devenir une passerelle vers la réalisation de vos rêves. De nombreux influenceurs ont connu un succès suffisant pour vivre de leurs comptes Instagram, mais comment ont-ils procédé exactement ? Nous avons regroupé quelques conseils pour vous aider à vous lancer et devenir un influenceur sur Instagram.

8 conseils pour devenir un influenceur Instagram en 2021

Si vous vous demandez comment devenir un influenceur sur Instagram, voici nos meilleurs conseils.

1. Utilisez tous les formats disponibles

C’est difficile à croire pour certains, mais Instagram a commencé comme une plateforme de partage de photos. Pas de vidéos, d’histoires, de Reels ou d’IGTV… Juste des photos ! Publier uniquement des photos était suffisant en 2011, mais de nos jours, les utilisateurs veulent accéder à une gamme diversifiée de contenus. Vous devrez utiliser tous les formats mentionnés ci-dessus pour que vos fans interagissent avec votre contenu et que votre compte gagne en popularité.

Si votre feed sur Instagram contient du contenu qui peut être complété par une autre plateforme, un “lien-en-bio” pourrait par ailleurs vous aider.

2. Achetez des followers pour votre compte Instagram

Vous ne l’aviez peut-être pas envisagé, mais acheter des followers Instagram est une solution viable pour accélérer votre ascension vers les sommets et atteindre le million d’abonnés ! L’objectif est d’établir rapidement une communauté solide qui permettra d’attirer de nouveaux abonnés. Construire cette communauté sans aide et manuellement représente un travail de titan qui peut prendre énormément de temps. L’initiative d’achat de followers vous permettra donc de gagner un temps considérable dans la construction de votre communauté de fans.

Bien entendu, cet achat ne vous dispensera pas de toujours veiller à proposer un contenu de qualité et pertinent aux fans. Cette initiative vous permet de bénéficier d’une meilleure audience pour vos contenus, et ce, dès votre démarrage. Cela évitera que vos premiers posts, aussi percutants et originaux soient-ils, ne passent inaperçus.

Veillez à vous adresser une entreprise fiable et reconnue avant de vous lancer dans l’achat de followers. Il est en effet préférable de s’adresser à un professionnel qualifié et expérimenté afin de bénéficier de ses conseils avisés et de ne pas être la proie de faux vendeurs. L’équipe spécialisée dans la vente de followers pourra planifier sa prestation en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de votre budget. Elle pourra également vous aiguiller sur la façon de cibler des hashtags liés à vos passions et vos activités. Il sera même possible de prévoir un remplacement de certains de vos followers, s’ils venaient malheureusement à se désinscrire.

N’éprouvez pas de culpabilité à procéder à un achat de followers Instagram en ligne. Il s’agit d’une initiative qui vous permettra d’accroître votre visibilité sur le réseau social et sur la toile en général (si vous développez également une chaîne YouTube, celle-ci pourra également décoller par ricochet). Il vous reviendra ensuite d’entretenir d’excellentes relations avec vos fans afin de maintenir votre niveau d’abonnés et de l’accroître avec le temps. Vous parviendrez notamment à votre objectif au moyen de publications très régulières de posts de qualité.

3. Travaillez vos #hashtags

Certains les adorent, d’autres les détestent, mais quelle que soit votre opinion, le fait est que les hashtags fonctionnent. L’utilisation de hashtags rendra vos publications visibles et accessibles à un public beaucoup plus large que votre base de followers. Les hashtags sont un excellent moyen d’étendre votre portée et votre influence. Ils représentent donc un très grand potentiel.

4. Montrez au monde qui vous êtes réellement

Vous êtes musicien, danseur, cinéaste ou fashionista ? Peut-être que votre passion est ailleurs ou que vous avez de multiples talents. C’est formidable, faites savoir au monde entier qui vous êtes vraiment.

Utilisez Instagram comme plateforme pour vous exposer. Pour devenir un influenceur Instagram, vous devez montrer à quel point vous êtes unique.

5. Trouvez votre niche sur Instagram

Même s’il n’y a rien de mal à publier du contenu qui s’adresse à des publics différents, il est important d’avoir une niche. Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas populaire dans toutes les catégories d’influenceurs, mais c’est tout à fait normal !

Si vous choisissez une niche en fonction de vos centres d’intérêt et de vos talents, vous attirerez des personnes qui partagent les mêmes idées et les mêmes intérêts que vous. En fait, en travaillant sur une niche, vous attirerez un public dévoué, plutôt que des fans de passage.

La meilleure façon de choisir une niche est de combiner deux de vos centres d’intérêt. Si vous aimez les soins de la peau et les voyages, votre créneau peut consister à préserver la santé et l’éclat de votre peau lorsque vous êtes en déplacement. Vous avez compris l’idée, maintenant, trouvez votre créneau !

6. Devenez un fan de vos fans sur Instagram

Avez-vous déjà commenté le post d’un influenceur que vous aimez et qui a ensuite aimé ou répondu à votre commentaire ? Cela peut faire réellement plaisir, et agrandir par ricochet la communauté de fans. Les bons influenceurs montrent qu’ils se soucient réellement de leurs fans en tant qu’êtres humains. Lorsqu’un influenceur montre qu’il sait que ses fans sont de vraies personnes avec de vraies émotions, cela touche les gens et aide à construire un lien plus fort.

Pour faire comprendre à vos fans que vous les appréciez, vous pouvez répondre à leur commentaire, leur adresser des messages d’encouragement, repartager leurs photos et organiser des concours pour les récompenser en quelque sorte de leur fidélité.

Socrate a dit un jour : “Connais ton public”. Bon, ce n’est pas tout à fait vrai, mais vous comprenez ce que l’on veut dire ! Cela vaut la peine de prendre le temps d’apprendre à connaître votre public et ses préférences. Cela contribuera à renforcer le lien entre vous et vos fans.

7. Trouvez des apps qui peuvent vous aider à collaborer avec des marques

Les collaborations avec des marques sont essentielles si vous vous demandez comment devenir un influenceur Instagram rémunéré. Il existe un grand nombre de plateformes qui aident les créateurs de contenus à s’associer à des marques reconnues. Ces dernières sont prêtes à payer les influenceurs pour créer des posts et des stories afin de faire la promotion de leurs produits.

8. Créez un réseau avec d’autres influenceurs d’Instagram

Disons que vous commencez à obtenir une certaine popularité en tant qu’influenceur et que vous avez besoin de personnes avec lesquelles vous pouvez vous identifier, mais aussi apprendre d’elles. Vous avez de la chance, car il y a des tonnes d’influenceurs qui souhaitent se connecter avec leurs collègues Instagrammeurs.

C’est vraiment triste de voir des influenceurs qui se battent entre eux au lieu de travailler ensemble. Ne soyez pas comme ça. Vous travaillez tous avec la même plateforme en essayant d’atteindre des objectifs similaires. Si vous mettez vos idées en commun, vous pourrez apprendre beaucoup l’un de l’autre et vous faire des amis géniaux en cours de route. Soyez une équipe, plutôt que des concurrents !

Commencez votre parcours d’influenceur Instagram dès maintenant

Si vous rêvez de devenir un influenceur sur Instagram, vous n’êtes pas seul ! Il y aura beaucoup de concurrence, certes, mais si vous utilisez les conseils que nous avons mentionnés dans cet article, vous serez sur la voie du succès. Fixez-vous des objectifs, tenez-vous-en à eux et vous les réaliserez.

Maintenant que vous avez en tête quelques conseils et pratiques, lancez-vous et exploitez le potentiel d’Instagram. Montrez votre travail au monde entier !

Lorsque vous serez sur la voie de devenir un influenceur Instagram à succès et que vous serez prêt à trouver des opportunités de collaboration avec des marques, souvenez-vous de cet article !