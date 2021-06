WhatsApp : un mode multi-appareils et une app iPad pour bientôt

Dans une interview accordée à WABetaInfo, le PDG de Facebook Mark Zuckerberg a confirmé que la célèbre application de messagerie allait bientôt déployer la fonctionnalité “multi-appareils”, permettant aux utilisateurs d’utiliser leur compte WhatsApp sur un maximum de quatre appareils différents, même lorsque leur smartphone principal n’est pas connecté à Internet.

Selon Zuckerberg, Facebook a été confronté à “un grand défi technique” pour que “tous vos messages et contenus se synchronisent correctement sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone est à plat.” Cependant, Zuckerberg affirme que Facebook, qui possède WhatsApp, a trouvé une solution à ce problème et que “ce sera la meilleure”. En outre, le responsable de WhatsApp, Will Cathcart, affirme que le support multi-appareils sera déployé dans une version bêta publique.

Concernant la perspective d’une future application native iPad pour WhatsApp, Cathcart assure que la société “aimerait supporter” l’iPad et laisse entendre que le déploiement de la prise en charge multi-appareils permettra de “construire des choses comme ça.”

Parmi les autres fonctionnalités confirmées à venir sur WhatsApp, citons le “mode disparition”, qui activera la disparition des messages dans les fils de discussion, rendant les comptes WhatsApp des utilisateurs “éphémères”, selon Zuckerberg. De plus, le PDG de Facebook a confirmé que WhatsApp déploiera bientôt le mode “view once” pour les photos et les vidéos, où, comme sur Snapchat et Instagram, les utilisateurs ne pourront voir le contenu reçu qu’une seule fois.