Samsung commencerait à produire l’écran 120 Hz de l’iPhone 13 Pro

Selon un nouveau rapport de The Elec, Samsung a commencé à produire des écrans LTPO pour les prochains iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, qui prendront en charge une fréquence de rafraîchissement élevée de 120 Hz, tandis que LG a commencé à produire des écrans LTPS pour les modèles d’iPhone d’entrée de gamme de 2021.

Apple a fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant l’introduction de sa technologie ProMotion, qui a fait ses débuts sur l’iPad Pro de 2017, dans sa gamme d’iPhone 12 cette année. ProMotion permet à l’écran d’avoir un taux de rafraîchissement plus élevé de 120Hz, par rapport au maximum actuel de 60Hz. Cependant, malgré l’avalanche de rumeurs précédant le lancement de l’iPhone de 2020, Apple a décidé de ne pas inclure d’écran 120Hz sur cette gamme.

Concernant l’iPhone 13 attendu au second semestre de cette année, Apple prévoit d’introduire un écran 120Hz sur les modèles les plus haut de gamme de 2021, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. The Elec rapporte que Samsung et LG ont démarré la production d’OLED pour la prochaine gamme d’iPhone plus tôt que prévu, à la demande d’Apple. En raison de la crise sanitaire mondiale de l’année dernière, l’iPhone 12 a été sévèrement retardé, et Apple cherche à atténuer tout retard potentiel sur les iPhone de 2021.

Selon les rumeurs, l’iPhone 13 comprendrait plusieurs nouvelles fonctionnalités aux côtés de l’écran 120Hz sur les modèles haut de gamme. Selon les rumeurs actuelles, la nouvelle gamme sera dotée d’une encoche plus petite, avec un design général légèrement plus épais et des “bosses” de caméra plus grandes.