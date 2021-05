L’AirTag retiré de la vente en Australie pour protéger les enfants

Une enseigne australienne a décidé de retirer de la vente les fameux AirTags d’Apple. Mais pourquoi ? Car la pile amovible de la balise de la marque à la pomme peut représenter un danger pour les enfants, qui pourraient l’avaler. Il suffit effectivement de poser ses doigts à l’arrière du traqueur pour retirer la plaque et accéder à la pile. Officeworks a donc statué que ce pouvait être dangereux pour les enfants. Le commerçant australien a donc suspendu la vente le 30 avril, sept jours après sa commercialisation.

Respect des normes internationales

« L’AirTag est conçu pour répondre aux normes internationales de sécurité pour les enfants, y compris celles de l’Australie, en exigeant un mécanisme de poussée et de rotation en deux étapes pour accéder à la pile remplaçable par l’utilisateur », a déclaré Apple à Gizmodo. « Nous suivons de près la réglementation et nous nous efforçons de faire en sorte que nos produits respectent ou dépassent les nouvelles normes, y compris celles relatives à l’étiquetage des emballages, bien avant le délai requis », a ajouté l’entreprise.

Officeworks dit attendre les consignes de l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), à savoir le régulateur australien chargé de la concurrence. Wait and see, donc, pour l’avenir de l’AirTag dans la chaîne de magasins australiens.