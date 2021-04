Les iPhone 12 & 12 Mini sont disponibles en mauve

Lors de sa keynote Spring Loaded organisée le 20 avril dernier, Apple a annoncé une nouveauté qui plaira à certains de ses fans : les iPhone 12 et 12 Mini sont désormais disponibles en mauve.

Avant de dévoiler les nouveaux produits de la marque dont il est le PDG, Tim Cook a présenté un nouveau coloris pour les iPhone 12 et 12 Mini : le mauve. Côté matériel, il n’y a aucun changement à signaler.

Après le blanc, le noir, le bleu, le vert et le rouge, la marque à la Pomme a donc opté pour le mauve, une couleur devrait qui devrait trouver son public avec l’été qui approche. Le nouveau smartphone est disponible en précommande depuis ce vendredi 23 avril.

En ce moment, le mauve est une couleur qui plaît et les marques l’ont bien compris. Samsung a déjà habillé l’un des modèles de son Galaxy S21 avec ce coloris, et il en est de même pour One Plus avec le 9. Pour rappel, les iPhone 12 Pro et Pro Max ne sont pas concernés par cette nouveauté.

En plus de l’iPhone 12 mauve, Apple a également présenté le nouvel iMac, l’AirTag, ce petit gadget tant attendu, et le nouvel iPad Pro, la star de la keynote (lire : iPad Pro M1, iMac M1, AirTags : ce qu’il faut retenir de la keynote d’Apple).