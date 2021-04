Pourquoi acheter un iPhone XR reconditionné en 2021 ?

Pourquoi acheter un iPhone XR reconditionné ? Retrouvez dans cet article 5 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez opter pour un smartphone Apple remis à neuf par Smaaart.fr en 2021 !

1. Un prix plus abordable

Bien sûr, l’un des aspects les plus attrayants dans l’achat d’un reconditionné est son prix. Un nouveau téléphone ne convient pas au budget de tout le monde. Sur Smaaart, il existe de nombreux modèles et 3 états cosmétiques : Comme neuf, Très bon état et Bon état. En fonction du modèle et de son état, vous pouvez trouver un iPhone XR jusqu’à 40% moins cher que ceux vendus sur d’autres boutiques en ligne.

Il est important de noter que ces états sont simplement cosmétiques : ils ne concernent que l’apparence du téléphone. Tous les smartphones ont été méticuleusement inspectés et réparés si nécessaire par les spécialistes de chez Smaaart. Cela inclut un processus de vérification industriel pendant lequel les fonctions du téléphone sont testées de manière approfondie et toutes les pièces endommagées sont remplacées par des neuves. Ainsi, quelle que soit le modèle que vous choisissez, vous pouvez vous attendre à ce que le smartphone fonctionne comme s’il était neuf.

2. Une durée de vie qui n’a rien à envier au neuf

On pense souvent à tort que les téléphones portables reconditionnés ont une durée de vie plus courte que les nouveaux. Tout dépend de la façon dont le téléphone a été remis à neuf. Un excellent exemple de la surprenante durée de vie des iPhone remis à neuf est l’iPhone 6s. Il est sorti en 2015 et sa popularité se poursuit encore aujourd’hui. Vous pouvez vous attendre à ce qu’un modèle vieux de 6 ans ait du mal à fonctionner, mais ce n’est pas le cas.

L’iPhone XR, sorti en 2018, a donc encore de belles années devant lui ! Sachez que Smaaart vérifie à la fois les cycles de chargement et la capacité de chaque batterie. Cela garantit que les téléphones fonctionneront efficacement et conformément aux normes d’Apple.

3. Une garantie d’un an

Étant donné que le processus de réparation prolonge la durée de vie d’un iPhone de plusieurs années, nous pouvons offrir une garantie longue et complète. Tous les téléphones (dont l’iPhone XR, donc), quel que soit leur état, sont couverts par une garantie Smaaart de 12 mois, qui vous offre la même protection que lors de l’achat d’un téléphone neuf.

4. Un geste pour l’environnement

Pour chaque nouveau téléphone fabriqué, de nombreuses matières premières doivent être utilisées. Ces matières sont extraites selon des processus qui émettent d’importantes quantités de dioxyde de carbone, contribuant ainsi au réchauffement de la planète. En fait, pas moins de 85 à 95 % des émissions de carbone causées par les téléphones portables ont lieu pendant leur production !

En achetant un iPhone remis à neuf chez Smaaart, vous contribuez à un recyclage responsable des ressources existantes et à une consommation écologiquement durable. Ainsi, vous préservez la planète des émissions nocives de dioxyde de carbone et de la contamination par des déchets électroniques inutiles. Acheter un iPhone XR reconditionné par exemple, c’est économiser 52Kg de CO2 !

5. Une politique de retour flexible

Enfin, vous pouvez avoir une tranquillité d’esprit absolue en achetant un iPhone XR reconditionné chez Smaaart. Le site Web est 100% sécurisé et si, pour une raison quelconque, notre produit ne répond pas à vos attentes, vous avez jusqu’à 30 jours pour changer d’avis et le retourner.