L’iPhone 13 Pro plus épais à cause d’un système de caméra arrière plus grand ?

Le blog technologique 91Mobiles a obtenu des rendus 3D de ce qu’il prétend être l’iPhone 13 Pro, révélant un design avec quelques changements notables par rapport à l’iPhone 12 Pro actuel, notamment une encoche plus petite et un système de caméra arrière nettement plus grand.

Ces rendus de l’iPhone 13 Pro de 6,1 pouces révèlent un certain nombre de petits changements de conception. Le site 91Mobiles web dit avoir reçu ces rendus de “sources industrielles” anonymes.

Une encoche plus petite a déjà fait l’objet de plusieurs rumeurs pour l’ensemble de la gamme d’iPhone 13, mais c’est la première fois que nous entendons dire que l’unité de caméra arrière sera plus grande. Tous les éléments dans la “bosse” de la caméra semblent être plus espacés, en conséquence.

Les rendus semblent donner l’impression que l’iPhone 13 Pro pourrait avoir la même unité de caméra arrière plus grande de l’iPhone 12 Pro Max et de l’iPhone 13 Pro Max. Le changement serait logique sachant que l’iPhone 13 Pro devrait gagner la stabilisation du décalage du capteur et des capteurs plus grands. À l’heure actuelle, l’iPhone 12 Pro Max est le seul iPhone à disposer de la stabilisation du décalage du capteur, et il a également une “bosse” de caméra beaucoup plus grande pour accueillir les différents composants.

L’iPhone 13 Pro mesurerait 146,7 mm x 71,5 mm x 7,6 mm. Cela signifie que l’iPhone 13 Pro serait 0,2 mm plus épais que l’iPhone 12 Pro, mais les autres dimensions resteraient les mêmes. 91Mobiles pense que l’épaisseur supplémentaire pourrait être destinée à accueillir une batterie plus grande, ce qui a déjà été suggéré par l’analyste Ming Chi-Kuo.

91Mobiles a déjà divulgué des schémas précis de l’iPad Air de quatrième génération avant sa sortie, ainsi que des rendus CAO de l’iPad Pro de 2021. Reste à voir si ceux-ci sont également corrects…