Les jeux PlayStation bientôt sur smartphone ?

Sony doit contre-attaquer, et vite. Alors que Microsoft s’empare de nombreux joueurs grâce à son fameux Gamepass, un service à abonnement à la Netflix qui permet d’accéder à tout un catalogue de jeux, la marque japonaise va devoir frapper un grand coup pour récupérer les utilisateurs qui seraient tentés de se tourner vers la firme de Redmond.

Sony semble ainsi vouloir se lancer dans l’adaptation des franchises des jeux PlayStation populaires sur smartphones. En effet, d’après les informations d’Eurogamer, Sony a embauché un cadre chez PlayStation Studios qui se chargera de mener à bien cette mission.

Trois à cinq années pour établir une stratégie

Pour le moment, peu de détails a filtré. On ignore quels jeux seront concernés et dans combien de temps nous pourrons profiter de ces jeux sur nos smartphones. Néanmoins, ce nouveau responsable dispose de 3 à 5 ans pour développer une stratégie smartphone-compatible. Ce n’est pas la première fois que Sony veut adapter les jeux PlayStation aux mobiles. Le Xperia Play et le Playstation Phone en sont de bons exemples, même s’ils ont totalement bidé commercialement parlant. Sony pourrait donc retenter sa chance très bientôt, au vu du marché qui a mûri.