iPhone 13 Pro : écran ProMotion 120 Hz, consommation d’énergie réduite de 20% ?

Les deux modèles “Pro” de la prochaine gamme d’iPhone 13 seront équipés d’un écran LTPO à faible consommation, permettant aux iPhone de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, selon des sources industrielles citées par le média taïwanais DigiTimes.

Selon un rapport publié hier, les fournisseurs d’Apple, Samsung et LG Display, sont en train de convertir certaines parties de leur capacité de production pour produire des dalles OLED LTPO destinées au prochain iPhone d’Apple. Cette conversion complète de la production d’écrans LTPS vers la technologie LTPO sera probablement achevée au cours du premier semestre de 2021.

Aux côtés de Samsung et LG Display, Apple cherche à ajouter le fabricant d’écrans chinois BOE à sa liste de fournisseurs d’écrans LTPO pour l’iPhone 13, bien qu’il ait échoué à plusieurs reprises aux tests de contrôle de la qualité. BOE serait en train de tester des panneaux LTPO dans une nouvelle section “dédiée à Apple” dans l’une de ses usines en Chine. Le rapport indique que BOE “a reçu le feu vert d’Apple pour fournir des panneaux OLED en décembre 2020.”

L’année dernière, on s’attendait largement à ce qu’Apple adopte des écrans LTPO dans ses iPhones de 2020, leur conférant le taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz. Malgré une avalanche de rapports, l’analyste Ross Young a prédit avec précision en juillet de l’année dernière quel le 120 Hz ne ferait pas ses débuts dans la gamme d’iPhone 12, mais prédit plutôt sur les iPhone de 2021.

Un obstacle plausible auquel Apple pourrait être confrontée est la consommation d’énergie demandée par un taux de rafraîchissement plus élevé. À ce sujet, DigiTimes rapporte que les iPhone 13 Pro auront une consommation d’énergie réduite de 15 à 20%, même avec les nouveaux écrans. Bien que cela ne soit pas mentionné dans le rapport, l’amélioration de l’efficacité énergétique est probablement due à la prochaine puce A15 qui alimentera ces futurs smartphones.

Apple a inauguré ProMotion sur son iPad Pro 2017, mais cette technologie n’est pas encore arrivée sur l’iPhone. Le taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz par rapport aux 60 Hz actuels offre une expérience plus fluide lors du scroll et des jeux.

Enfin, l’analyste Ming-Chi Kuo pense également que les prochains modèles d’iPhone 13 Pro seront dotés d’écrans à taux de rafraîchissement plus élevé. Le spécialiste des fuites quant à lui pense qu’en plus d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les iPhone de 2021 seront équipés d’un écran “always-on“.