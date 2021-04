Où regarder la Formule 1 2021 en streaming ?

Vous faites partie des millions de fans de Formule 1 en France et à travers le monde ? Retrouvez dans cet article quelques astuces partagées par VPNClub pour regarder la F1 en direct et en streaming gratuitement, où que vous soyez. Vous n’aurez plus aucune raison de rater les Grands Prix !

La 72e édition du championnat du monde de Formule 1 2021 a débuté le 28 mars dernier avec le Grand Prix de Bahreïn remporté par Lewis Hamilton et prendra fin avec le Grand Prix d’Abou Dabi le 12 décembre 2021.

Regarder la Formule 1 2021 sur Canal+

En France, il faut posséder un abonnement payant à Canal+ pour regarder la Formule 1 en streaming. L’app MyCanal vous permet par ailleurs de regarder les Grands Prix depuis votre smartphone et votre tablette en plus de votre ordinateur.

Depuis l’étranger, Canal+ applique un blocage géographique et affiche un écran noir. Il est donc nécessaire d’utiliser un VPN comme ExpressVPN, CyberGhost ou encore NordVPN pour regarder la F1 2021 avec une adresse IP française.

Regarder la F1 2021 sur RTBF

En Belgique, c’est la chaîne gratuite RTBF qui diffuse la F1 en streaming et bonne nouvelle, elle est gratuite. Toutefois, si vous êtes en France, il faudra là encore passer par un VPN à l’image d’ExpressVPN, CyberGhost ou NordVPN pour en profiter via une adresse IP belge. Notez qu’un compte (gratuit) est nécessaire sur RTBF.be/auvio pour regarder la Formule 1 2021. À noter que les commentaires sont en français.

Regarder la Formule 1 2021 sur RTS

En Suisse, c’est la chaîne RTS qui permet de regarder la Formule 1 en streaming. Comme chez nos voisins belges, elle est gratuite. Mais encore une fois, si vous habitez en France ou dans un autre pays, vous aurez le droit comme sur Canal+ à un écran noir pour cause de blocage géographique…

La solution, vous l’aurez deviné, est d’utiliser un VPN tel que CyberGhost ou NordVPN et de choisir un serveur Suisse pour changer votre adresse IP en une IP située en confédération helvétique. Une fois cela fait, vous pourrez normalement profiter de la F1 2021 en vous rendant sur RTS.ch/play. Comme sur la RTBF, les commentaires sont en français.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Pour les novices, VPN est l’abréviation de Virtual Private Network en anglais, que l’on peut traduire par réseau privé virtuel (RPV) en français. Wikipédia définit un VPN comme “un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, qui isole leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunication publics“. Dans le domaine du Web, il s’agit de donner la possibilité aux utilisateurs d’accéder à des sites de streaming ou à des services normalement bloqués (souvent pour des raisons légales) dans le pays dans lequel ils se situent, en changeant simplement leur adresse IP.

Conclusion

Que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse ou dans n’importe quel autre pays du monde, vous savez désormais comment regarder les GP de Formule 1 2021 en direct et en streaming ! Comme vous l’avez compris, selon la chaîne que vous souhaitez regarder (Canal+ pour la France, RTBF pour le Belgique ou RTS pour la Suisse), il faudra vous connecter à un serveur VPN différent et obtenir une IP acceptée par la service.

Si vous êtes un amateur des sports automobiles dans leur globalité, ajoutons que RTBF et RTS diffusent aussi tous les Grands Prix de MotoGP gratuitement et en direct ! En outre, RTBF propose tous les Rallyes WRC. Vous n’allez pas vous ennuyer en 2021 !

Programme de la saison F1 2021 :

28 mars Grand Prix de Bahreïn

18 avril Grand Prix d’Émilie-Romagne

2 mai Grand Prix du Portugal

9 mai Grand Prix d’Espagne

23 mai Grand Prix de Monaco

6 juin Grand Prix d’Azerbaïdjan

13 juin Grand Prix du Canada

27 juin Grand Prix de France

4 juillet Grand Prix d’Autriche

18 juillet Grand Prix de Grande-Bretagne

1er août Grand Prix de Hongrie

29 août Grand Prix de Belgique

5 septembre Grand Prix des Pays-Bas

12 septembre Grand Prix d’Italie

26 septembre Grand Prix de Russie

3 octobre Grand Prix de Singapour

10 octobre Grand Prix du Japon

24 octobre Grand Prix des États-Unis

31 octobre Grand Prix de Mexico

7 novembre Grand Prix de São Paulo

21 novembre Grand Prix d’Australie

5 décembre Grand Prix d’Arabie saoudite

12 décembre Grand Prix d’Abou Dabi