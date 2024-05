Chaîne gratuite où regarder la F1 en streaming

La saison 2024 de Formule 1 est une véritable célébration de la vitesse et de l’adrénaline. Avec un calendrier record de 24 Grands Prix, les amateurs de sports automobiles vivent une aventure inédite. Cependant, accéder à ce spectacle grandiose peut s’avérer coûteux pour de nombreux fans. Heureusement, une astuce simple vous permet de profiter pleinement de chaque course en streaming gratuit, grâce aux diffuseurs étrangers.

Une saison exceptionnelle avec 24 manches au programme

L’année 2024 marque un tournant passionnant pour la Formule 1, avec un nombre record de 24 Grands Prix au calendrier. Du 2 mars au 8 décembre, les pilotes s’affronteront sur les circuits les plus prestigieux du monde, offrant aux spectateurs une expérience inoubliable.

La saison a débuté le 2 mars dernier, sur le circuit international de Sakhir, à Bahreïn. Cette première manche inaugurale a donné le ton pour une année riche en rebondissements et en émotions fortes.

Après Bahreïn, la Formule 1 s’est envolée pour l’Arabie Saoudite, l’Australie, le Japon et la Chine, offrant aux fans un aperçu des cultures les plus diverses. Des étapes mythiques comme Monaco, Silverstone et Spa-Francorchamps seront également au rendez-vous, garantissant des moments inoubliables.

Cette saison apporte son lot de nouveautés, à commencer par le retour du Grand Prix de Chine, absent depuis quatre ans en raison de la pandémie. De plus, plusieurs courses auront exceptionnellement lieu le samedi, comme le Grand Prix de Las Vegas, pour des raisons organisationnelles ou religieuses.

Comme l’année dernière, certains Grands Prix adoptent le format Sprint, ajoutant une touche supplémentaire de suspense et d’excitation. Les amateurs pourront ainsi profiter de ce concept innovant lors des manches de Miami, d’Autriche, des États-Unis, du Brésil et du Qatar.

Bien que les droits de retransmission en France soient exclusifs à Canal+, ce n’est pas le cas dans d’autres pays où la diffusion est parfois en clair. En Belgique et en Suisse par exemple, les fans peuvent suivre l’intégralité des 24 Grands Prix gratuitement.

Où regarder la F1 gratuitement ?

Chaîne Pays Commentaires URL RTBF Belgique Français https://auvio.rtbf.be/widget/19140 RTS Suisse Français https://www.rts.ch/sport/programmes/ Servus TV Autriche Allemand https://www.servustv.com/allgemein/p/jetzt-live/119753/

La chaîne publique belge RTBF diffuse chaque session (essais libres, qualifications et courses) en direct et en clair sur sa chaîne Tipik, accessible via la plateforme RTBF Auvio après inscription gratuite.

Du côté suisse, les chaînes RTS 2 et RTS Sport, ainsi que la plateforme de streaming Play RTS, offrent une couverture complète de la Formule 1, accessible gratuitement à tous les fans.

Pour profiter de ces diffusions gratuites depuis la France, l’utilisation d’un VPN est indispensable. Les fournisseurs recommandés sont ExpressVPN (30 jours d’essai) et CyberGhost VPN (45 jours d’essai). Ils permettent de contourner efficacement les restrictions géographiques.

Cette astuce est, selon nous, la meilleure alternative pour les personnes n’ayant pas les moyens de souscrire aux chaînes de télévision payantes pour regarder la Formule 1. En plus, elle permet de suivre d’autres sports gratuitement, comme le MotoGP et le WRC, qui sont également retransmis gratuitement par ces diffuseurs.

Calendrier de la Saison 2024 de Formule 1

Grand Prix Date de la course et horaire Grand Prix de Bahreïn 2 mars 2024 à partir de 16h Grand Prix d’Arabie Saoudite 9 mars 2024 à partir de 18h Grand Prix d’Australie 24 mars 2024 à partir de 5h Grand Prix du Japon 7 avril 2024 à partir de 7h Grand Prix de Chine 21 avril 2024 à partir de 9h Grand Prix de Miami 5 mai 2024 à partir de 22h Grand Prix d’Emilie-Romagne 19 mai 2024 à partir de 15h Grand Prix de Monaco 26 mai 2024 à partir de 15h Grand Prix du Canada 9 juin 2024 à partir de 20h Grand Prix d’Espagne 23 juin 2024 à partir de 15h Grand Prix d’Autriche 30 juin 2024 à partir de 15h Grand Prix de Grande-Bretagne 7 juillet 2024 à partir de 16h Grand Prix de Hongrie 21 juillet 2024 à partir de 15h Grand Prix de Belgique 28 juillet 2024 à partir de 15h Grand Prix des Pays-Bas 25 août 2024 à partir de 15h Grand Prix d’Italie 1er septembre 2024 à partir de 15h Grand Prix d’Azerbaïdjan 15 septembre 2024 à partir de 13h Grand Prix de Singapour 22 septembre 2024 à partir de 14h Grand Prix des États-Unis 20 octobre 2024 à partir de 21h Grand Prix du Mexique 27 octobre 2024 à partir de 21h Grand Prix du Brésil 3 novembre 2024 à partir de 18h Grand Prix de Las Vegas 24 novembre 2024 à partir de 7h Grand Prix du Qatar 1er décembre 2024 à partir de 18h Grand Prix d’Abou Dabi 8 décembre 2024 à partir de 14h

Diffusion de la Formule 1 sur la RTBF et la RTS

La RTBF et la RTS sont les deux seuls diffuseurs officiels francophones à proposer la Formule 1 en direct gratuitement.

Si vous essayez de regarder Tipik, la chaîne de la RTBF, sur la plateforme RTBF Auvio, vous verrez ce message d’erreur :

Il vous faut utiliser un VPN pour simuler votre présence en Belgique et ainsi contourner le blocage :

Une fois le VPN activé, vous n’aurez qu’à rafraîchir la page :

C’est exactement le même principe pour regarder la F1 en direct gratuit sur la plateforme Play RTS. Veillez simplement à sélectionner la Suisse dans votre VPN.

Contrairement à la France, où seuls quelques Grands Prix sont diffusés en clair, les 24 Grands Prix sont diffusés en direct gratuitement en Belgique et en Suisse.

Présentation de la Saison 2024 de Formule 1

La saison 2024 de Formule 1 a débuté le 2 mars dernier à Bahreïn, sur le circuit international de Sakhir. Cette saison, plusieurs courses se déroulent exceptionnellement le samedi pour des raisons organisationnelles ou religieuses.

La saison s’est poursuivie à Jeddah, pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite, puis à Melbourne pour le Grand Prix d’Australie. Deux étapes asiatiques ont suivi, au Japon et en Chine, qui fait son retour au calendrier après quatre ans d’absence due à la pandémie.

Le 5 mai, la Formule 1 a fait escale à Miami pour le tout premier des trois Grands Prix sur le continent américain. Les deux suivants se dérouleront en octobre à Austin et en novembre à Las Vegas. Le week-end du 26 mai, le prestigieux Grand Prix de Monaco aura lieu dans la principauté. À noter que ce Grand Prix sera exceptionnellement diffusé en clair sur C8.

Le calendrier inclut les traditionnels Grands Prix européens, avec deux Grands Prix en Italie (en Émilie-Romagne et à Monza), ainsi qu’en Espagne, puis en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Belgique et aux Pays-Bas. Malheureusement, la France et l’Allemagne ne font pas partie du calendrier de la saison 2024.

La fin de cette saison comprendra plusieurs étapes asiatiques (à Singapour et en Azerbaïdjan), au Moyen-Orient (au Qatar et à Abou Dabi) et en Amérique latine (au Mexique et au Brésil).

Max Verstappen, triple champion du monde, pourra-t-il conserver son titre cette année ? Il est cette année encore le favori, mais il aura une rude compétition à affronter avec des adversaires déterminés à lui disputer la victoire.

Pilotes engagés lors de la Saison 2024 de Formule 1

Max Verstappen Oracle Red Bull Racing Sergio Pérez Lewis Hamilton Mercedes-AMG PETRONASFormula One Team George Russell Charles Leclerc Scuderia Ferrari Carlos Sainz Jr. Lando Norris McLaren Formula 1 Team Oscar Piastri Fernando Alonso Aston Martin AramcoFormula One Team Lance Stroll Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team Esteban Ocon Logan Sargeant Williams Racing Alexander Albon Daniel Ricciardo Cash App RBFormula One Team Yuki Tsunoda Zhou Guanyu Stake F1 Team Valtteri Bottas Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 Team Nico Hülkenberg

Regarder tout le sport sur des chaînes étrangères gratuites

L’accès gratuit aux diffusions sportives via les chaînes étrangères représente un avantage indéniable pour les fans français. Alors que de nombreux événements sont généralement diffusés sur des chaînes payantes en France, cette astuce permet de profiter d’un large éventail de disciplines sans frais supplémentaires.

Pour les fans au budget serré, cette solution offre une alternative économique et accessible pour suivre leurs sports préférés sans compromettre leur passion. Qu’il s’agisse de la Formule 1, du MotoGP, du WRC, du football, du tennis ou du cyclisme, chacun pourra vibrer au rythme des compétitions sans contraintes financières.

Au-delà de la Formule 1, cette astuce ouvre les portes à une multitude de sports, offrant aux fans l’opportunité de découvrir de nouvelles disciplines et d’enrichir leur expérience sportive. Des sports moins médiatisés en France pourront ainsi trouver un public passionné grâce à cette ouverture sur les diffuseurs étrangers.

Enfin, cet accès gratuit aux diffusions sportives étrangères favorise le partage de la passion et la création d’une communauté de fans engagés. Les amateurs pourront échanger leurs impressions, leurs analyses et leurs émotions en temps réel, renforçant ainsi les liens autour de leur sport favori.

Conclusion

En résumé, l’astuce des diffuseurs étrangers offre une opportunité unique de suivre la Formule 1 et de nombreux autres sports gratuitement en streaming. Grâce à cette solution, les fans français pourront profiter pleinement de la saison 2024 de la Formule 1, avec ses 24 Grands Prix palpitants, sans avoir à débourser des sommes importantes pour des abonnements TV.

Au-delà de la Formule 1, cette astuce ouvre les portes à un univers sportif riche et diversifié, permettant aux amateurs de découvrir de nouvelles disciplines et de partager leur passion avec une communauté grandissante.

Que vous soyez un fan inconditionnel de la Formule 1 ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons sportifs, cette solution représente une opportunité à saisir pour vivre pleinement votre passion, sans contraintes financières.